O clima parece ter ficado mais ameno entre Luana Piovani e Pedro Scooby. Neste sábado (7) o ex-casal festejou junto o aniversário de 4 anos dos gêmeos Bem e Liz, em Fernando de Noronha, e posou junto para uma foto.

Na imagem, Luana, que se envolveu em diversas polêmicas quando o ex-marido, torceu para que ela e Scooby consigam viver em harmonia. "E aqui em Noronha, rolou a segunda festinha de niver dos geminhos. Tema do fundo do mar, que as professoras da escolinha daqui emprestaram e arrumaram, o amor só fazendo multiplicação. Papai veio e entao a familia estava completa, fez se a foto e a memoria. Que Deus e nossa sabedoria nos mantenha unidos Pedro Scooby para que os dias de nossos filhos sempre sejam assim, alegres, coloridos e transbordantes em amor."

Com a família reunida em volta da mesa, Luana e os filhotes cantaram "Parabéns a você".