Pipoca da Ivete: "É um programa fadado ao sucesso", afirma a baiana

Ivete e pipoca é sinônimo de Carnaval, certo? Errado. Pelo menos no caso de nossa conversa de hoje, a Pipoca da Ivete é o novo programa global da cantora juazeirense, que vai ao ar todos os domingos a partir de 24 de julho.

O programa está fadado ao sucesso, com garante a própria Ivete Sangalo, que apresenta, canta, produz e vai até dar uma de atriz no palco. A gravação do primeiro episódio aconteceu nesta terça (5), nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro. O CORREIO esteve presente, a convite da emissora e conferiu os primeiros detalhes.

"É um programa alegre, tem muito de mim nisso aqui. Acredito que todos os rios da minha carreira desaguaram neste mar", disse Ivete depois de cantar a música Tá Escrito, do Revelação, junto ao cantor Diogo Nogueira, um dos convidados.

Diogo Nogueira é um dos primeiros convidados (Foto: Fábio Rocha/TV Globo)

Nas gravações, Ivete foi bem Veveta: brincou com o público e direção e a todo momento e se mostrou muito grata por fazer o programa,que confessou ser uma realização de infância. Ela aproveitou para agradecer nomes como Mara Maravilha, Xuxa e Faustão, pelas oportunidades que lhe deram ao longo da carreira e por torná-la fascinada por programas de auditório.

Durante as gravações, a baiana, que estava com blazer e calça pantalona, fez piada no palco: "Eu tô igual ao Chacrinha agora!", disse rindo e fazendo o palco rir.

O programa será dividido em quadros que misturam brincadeiras e bate-papo, como o Batalha de Família, inspirado no norte-americano Family Game Fight, em que duas famílias se desafiam em busca de um prêmio. A ideia é fazer o programa com leveza e colando a imagem na imagem e personalidade da própria Ivete.

"As pessoas me associam à diversão, à alegria. E esse é o meu papel, isso é o que eu sei entregar. Esse programa é uma síntese de tudo que eu sou um pouquinho. Eu vou colocar a minha personalidade evidente a todo o tempo", afirmou .

Além disso, também haverá um quadro em que os participantes interpretam cenas clássicas de novelas da Globo. E Ivete, pra variar, quer colar em toda essa fuleiragem. "Eu sou fuleira. Ao longo do tempo só fiquei mais fuleira. (...) Quando você é a pipoca, você vê a diversidade. Também tem um paralelo com o lanche pipoca, a praticidade, o sabor da pipoca. Esse nome se relaciona com o propósito do programa, que é se desconectar de tudo e se divertir", explicou.

A expectativa da Globo sobre o programa está elevadíssima e isso também é expresso no valor das cotas de patrocínio para quem quiser anunciar por lá: o CORREIO apurou que o valor da cota sem a aparição de Ivete gira em torno de R$8 milhões. Para ter o rosto da cantora no anúncio, o valor cobrado ganha um acréscimo.

Na família, também há ansiedade para começar. Ivete garante que o programa, o primeiro original que ela apresenta na emissora desde o Estação Globo (encerrado em 2009), será duradouro e vai se tornar uma companhia das famílias brasileiras nos domingos. O filho mais velho e fiel escudeiro, Marcelo vem cobrando da mãe notícias atualizadas sobre as gravações e deve ser uma figura que vai aparecer junto da banda no decorrer do programa.

"Sem dúvida nenhuma, não só meu filho, mas todas as pessoas que eu puder trazer pra participar , eu vou trazer. Ele (Marcelo) fica 'mãe tá massa? Me conta o que você fez? Me diz as coisas que você falou'. Eu falo pra ele que estou cansada e não tenho como mostrar 10h de gravação, aí ele manda dar uma resumida", contou aos risos.

Enredo

No quadro "Batalha de Família", baseado no formato do sucesso americano "Family Game Fight", a artista e seu convidado contam com a ajuda de duas famílias que brincam juntas, entre desafios e adivinhações, em busca do prêmio final.

Em outra dinâmica, os talentos de Ivete são colocados à prova. Ela e os participantes vão ser chamados para interpretar cenas clássicas e da dramaturgia da Globo. Noveleira, Ivete revelou que Encarnação é a sua novela favorita, e também citou outras produções como Avenida Brasil e Pantanal. "Marco minhas coisas pensando em Pantanal. Na hora da novela, nem me chamem", disse após contar que tem fascínio por artes cênicas e que vai aproveitar a oportunidade do quadro para cavar uma vaguinha em algum filme futuramente. "Enquanto o convite não vem [pisca o olho olhando para a direção] eu vou fazendo aqui do meu jeito. O programa é meu e eu faço o que quiser", afirmou rindo.

* O jornalista viajou a convite da TV Globo