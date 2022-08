Pipoca da Ivete recebe 'É o Tchan'; veja data

Ivete Sangalo vai receber dois velhos no 'Pipoca da Veveta' que fecha o mês de Agosto: ela vai receber Compadre Washington e Beto Jamaica do grupo 'É o Tchan'. Além de cantarem juntos clássicos do grupo que marcaram gerações, os dois participam do 'Jogo do Sofá'.

“O ‘Pipoca da Ivete’ tem a diversão que é a nossa cara: a minha, a dos meus convidados e a de quem está em casa”. É assim que Ivete Sangalo define seu novo programa de domingo na TV Globo, que chega ao terceiro episódio.

“Alegria e alto astral são ingredientes de sobra na receita do ‘Pipoca da Ivete’, que tem um ritmo muito próprio, e estou sentindo isso na prática. Eu entro imaginando que vai ser de uma maneira, mas o programa já tem tanta vida, tanta energia, que ele vai determinando o ritmo comigo. A proposta é ser divertido e, acima de tudo, leve”, afirma a apresentadora.

O domingo à tarde é de muitas brincadeiras, com adivinhações, desafios, música e bate-papo, em quadros que se revezam e se renovam a cada programa. Mas se engana quem acha que Mainha apenas apresenta. No ‘Pipoca’, Ivete encara as dinâmicas junto aos seus convidados - sempre com muita diversão, claro.

“No domingo, nós entramos na casa das pessoas com uma vontade enorme de trazer energia boa, de fazer sorrir, de nos sentarmos no sofá com a nossa família e sermos um pouco mais felizes a cada final de semana. Queremos começar a segunda-feira bem, então o objetivo é ter um domingo feliz, de sorrisos”, conta Creso Eduardo, diretor artístico.