Pipoca da Veveta vai abrir o Carnaval de Salvador no Circuito Dodô

O prefeito de Salvador, Bruno Reis, já vem planejando a realização do maior carnaval de todos os tempos, agora em 2023. Uma das apostas do gestor para o maior evento de rua do Brasil vai ser o lançamento da Pipoca da Ivete. Completamente gratuito e inédito, a cantora Ivete Sangalo vai puxar um trio pipoca que abrirá os desfiles na quinta-feira de folia (16/02), no circuito Dodô (Barra/Ondina).



"Estamos pensando em todos os detalhes para fazer deste um carnaval de recordes e de história, trazer Ivete para abrir o Carnaval é, com certeza, uma oportunidade de garantir que vamos fazer um mega evento em 2023, do primeiro ao último dia", confirmou o prefeito, quando procurado pelo portal Alô Alô Bahia.



Segundo ele, a Prefeitura de Salvador tem a expectativa de bater recordes de ocupação hoteleira e de movimentação econômica no Carnaval 2023 e vem planejando momentos que deixarão a festa ainda mais especial.