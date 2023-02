Pipoca de peso: Ivete, Saulo e Claudia Leitte abrem Carnaval no Circuito Dodô nesta quinta (16)

A espera acabou. Embora Salvador já viva a atmosfera carnavalesca, após as saídas do Fuzuê, Furdunço, Pipoco e Habeas Copos, nos últimos dias, é nesta quinta-feira (16) que a folia começa pra valer. No Circuito Dodô (Barra/Ondina), o prefeito Bruno Reis fará a entrega da chave da cidade ao Rei Momo, a partir das 15h, abrindo oficialmente a festa, que este ano traz uma programação com mais de mil atrações e 2,5 mil horas de música.

Em seguida, a cantora Ivete Sangalo desfilará no circuito, comandando um trio pipoca, cujo tema será “De Volta Para o Futuro”. A artista promete levar os foliões à loucura, cantando o repertório do recém-lançado EP Chega Mais, com os hits “Cria da Ivete”, “Só Love na Cabeça”, “Rua da Saudade”, “Se Saia” e “Batucada”, além de sucessos da carreira.

“O meu desejo é que o Carnaval seja parte dessa retomada positiva. Que seja um respiro para o povo, que a gente se divirta muito para iniciarmos o ano com alegria. O Carnaval promove um encontro que intimamente desejamos. É quando a gente vai se reconectar uns com os outros, através da música, da dança, do encontro, do estar junto”, diz 'Veveta'.

Até o design do trio que ela desfilará, na abertura da folia momesca, foi pensado para fazer jus a uma proposta inovadora. O veículo terá cenografia assinada pelo artista plástico Ray Vianna, com formas geométricas, inspirações futuristas e luzes brancas, contrastando com o colorido do Carnaval.

O Circuito Dodô terá em seguida a energia e o axé de Saulo Fernandes, que também promete arrastar soteropolitanos e turistas atrás do trio sem cordas. No ano em que comemora uma década de carreira solo, o ex-vocalista da Banda Eva vai embalar a programação com a já consolidada Pipoca das Cores.

O projeto, como o nome sugere, conta com distribuição e projeção de pó multicolorido lavável, sustentável e não tóxico, em meio à multidão, durante o desfile. Saulo promete uma trilha sonora especial, incluindo a canção “Bahia-Batuque-Orixá”, lançada às vésperas da folia, além das tradicionais canções “Raiz de Todo o Bem”, “Preta” e “Circulou”.

Já o trio de Claudia Leitte trará o Realverso, tema de trabalho da artista em 2023 e que também estampa o novo EP da cantora. Para a folia, a loira apresentará novas apostas musicais, com destaques para “Sukin de Confusão”, “Bolo Doido” e “Potinho”, entre outras canções.

“Nesse Carnaval, mais que nunca, quero trazer a minha essência, meu axé, minha Bahia, minha voz, música e ver cada pessoa no circuito sorrindo, pulando e cantando. Esse é o meu Realverso. Vamos celebrar as trocas e os encontros reais, vamos celebrar a vida”, afirma Claudia.

Nos últimos anos, performances inovadoras passaram a ser a marca de Claudia Leitte no Carnaval de Salvador. Em 2020, a cantora “voou” no Farol da Barra, utilizando cabos de aço, ano em que seu tema era “We Can Do It - A força feminina”.

A festa no Circuito Dodô não para por aí. Os foliões poderão sair atrás dos trios de Lincoln Sena, Léo Santana, Timbalada, Tatau, Parangolé, Wilsinho Kraychete, Araketu, Babado Novo, Chiclete com Banana, La Fúria, A Dama, Pipoca do Cheiro, Afrocidade, entre outros. A programação completa pode ser conferida no site carnaval. salvador. ba. gov. br.

