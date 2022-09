Pipoca na Exposição: Expo Carnaval Brasil abre lote para visitação gratuita da Feira

A Expo Carnaval Brazil acaba de lançar uma ação promocional batizada de Folião Pipoca, com convites gratuitos apenas para visitação da feira, nos dias 14 e 15 de outubro, das 9 às 19h, no Centro de Convenções de Salvador. Os ingressos darão acesso para visitar todo o pavilhão de exposição, conhecer as cidades carnavalescas e assistir às intervenções culturais de cada região do Brasil.

Os convites para entrada franca são limitados e para recebê-los será necessário se inscrever, até o dia 9 de outubro, na página do evento no site Sympla. A promoção vale até esgotar o lote e o código para solicitação é o EXPOFOLIÃOPIPOCA.

Os demais ingressos continuam sendo vendidos normalmente em vários combos que podem incluir o Carnaval Academy e show de Ivete Sangalo & Olodum na Arena Abre Alas.

O evento

As cidades, circuitos, blocos de rua, sambódromos e camarotes do País vão se encontrar na Expo Carnaval Brazil 2022, nos dias 14 e 15 de outubro, no Centro de Convenções de Salvador. A primeira feira de experiências relacionadas ao universo do Carnaval.

Um encontro pensado para trazer as maiores inovações, inspirações, tendências, boas práticas e assuntos relacionados à cultura nacional sobre o Carnaval brasileiro, onde terá representantes das principais festas do calendário oficial do Carnaval, além das folias fora de época, conhecidas como micaretas, em um só lugar.

Entre as atrações, destaca-se o pavilhão principal composto por espaços imersivos das cidades de maior relevância do carnaval, como: Salvador, São Paulo, Brasília, Recife, Olinda, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, entre outras.

No palco principal do pavilhão, uma série de painéis – batizado de “Carnaval Academy” com importantes nomes ligados ao setor, discutirão temas como: Economia Criativa, Carnaval Sustentável, Festa ou Negócio, Diversidade, Inovação, Metaverso, entre outros temas.

A música com seus ritmos pulsantes da folia estará presente na voz de Ivete Sangalo, um dos nomes mais expressivos da maior festa popular do país, que receberá convidados como Olodum, entre outros no sábado (15/10), na Arena Abre Alas (espaço destinado aos shows), para um super show de encerramento, destacando a diversidade de ritmos carnavalescos no país.

Confira os tipos e valores dos últimos ingressos do primeiro lote: