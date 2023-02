Pipoco: confira as mudanças no trânsito de Ondina até a Barra

O pipoco volta após dois anos, com a apresentação de Leo Santana, que deve arrastar uma multidão no circuito Orlando Tapajós (Ondina/Barra), nesta terça-feira (16). Para o evento acontecer, serão realizadas mudanças no trânsito.

Das 16h da terça-feira (14) até a 1h da quarta-feira (15), o Largo do Farol da Barra e a Avenida Oceânica (no trecho que vai do Farol até o Largo do Camarão) terá proibição de circulação e estacionamento de veículos.

Segundo a Transalvador, os motoristas que têm como destino Ondina podem desviar da interdição usando a Rua Afonso Celso, seguindo para Rua Miguel Burnier, Avenida Centenário e Rua professor Sabino Silva. Já os veículos que tem como destino a Barra, pode usar a Avenida Milton Santos, Rua Doutor Oswaldo Ribeiro (via marginal à Avenida Oceânica), Rua Professor Sabino Silva, Rua Comendador Francisco Pedreira, Avenida Centenário, Rua Augusto Frederico Schimidt e Rua Marques de Caravelas.

Confira as barreiras de trânsito que serão instaladas no percurso:

Barreiras Fixas (BF) nas vias:

BF 01 - Av. Almirante Marques de Leão / Largo do Farol da Barra;

BF 02 - Avenida Oceânica / Rua Dom Marcos Teixeira;

BF 03 - Avenida Oceânica / Rua Alfredo Magalhães;

BF 04 - Avenida Oceânica / Rua Professor Lemos de Brito;

BF 05 - Avenida Oceânica / Rua Francisco Otaviano;

BF 06 - Avenida Oceânica / Rua Professor Fernando Luz;

BF 07 - Avenida Oceânica / Rua Leoni Ramos;

BF 08 - Avenida Oceânica / Rua Doutor Artur Neiva;

BF 09 - Avenida Oceânica / Rua Carlos Chiacchio;

BF 10 - Avenida Oceânica / Rua José Sátiro de Oliveira (parte Baixa).

Barreiras Móveis (BM) nas vias:

BM 01 - Largo do Farol da Barra / Rua Afonso Celso;

BM 02 - Rua Miguel Burnier / Rua Marquês de Caravelas / Rua Afonso Celso;

BM 03 - Rua Marquês de Caravelas / Avenida Almirante Marques de Leão;

BM 04 - Rua Airosa Galvão / Rua Miguel Burnier;

BM 05 - Avenida Centenário / Último Retorno;

BM 06 - Rua José Sátiro de Oliveira / Rua Professor Sabino Silva;

BM 07 - Avenida Oceânica / Largo do Camarão.

O Correio Folia tem patrocínio da Clínica Delfin, apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e apoio da Jotagê e AJL