Piqué diz que Shakira não ponderou sua saúde mental ao lançar hit

Gerard Piqué disse que a ex-mulher, Shakira, não pensou em sua saúde mental ao lançar a música BZRP Music Sessions #53, em janeiro. A canção, feita em parceria com o DJ Bizarrap, é recheada de alfinetadas ao ex-jogador e sua nova namorada, Clara Chia. A colombiana também acusa o espanhol de traição. Para ele, faltou zelo por parte da artista.

"Tudo bem jogar indiretas porque está na moda, mas as pessoas não pensam na consequência que as coisas podem ter a nível mental. Não temos consciência da outra pessoa até que alguém cometa suicídio. Eu estou muito decepcionado com o que a sociedade é", afirmou Piqué, em entrevista ao podcast do streamer espanhol Gerard Romero.

Durante a entrevista, o ex-zagueiro direcionou as críticas para os fãs latinos da cantora, afirmando que recebe barbaridades deles. Não demorou para o ex-jogador ser acusado de xenofobia - com os internautas apelidando Piqué de persona non-grata na região.

"Minha ex é da América Latina. Vocês não sabem o que eu cheguei a receber pelas redes sociais de gente que é fã dela. Muitas barbaridades. Não se importam com nada. São pessoas que não têm uma vida, mas não tenho que dar importância porque nunca vou conhecê-las, os trato como se fossem robôs", falou o ex-jogador.

As afirmações não passaram despercebidas por Shakira. Após as falas de Piqué viralizarem, a cantora foi às redes sociais e postou que tem orgulho de ter nascido da América Latina. Ela ainda fez questão de colocar a bandeira de todos os países da região, inclusive do Brasil. A artista, aliás, está de mudança para Miami, nos Estados Unidos - o que teria enfurecido o ex-marido.