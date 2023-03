Piqué fala pela primeira vez sobre música de Shakira: 'As pessoas têm responsabilidades'

O ex-jogador de futebol Gerard Piqué fez sua primeira declaração sobre a música da ex-mulher, Shakira. A canção BZRP Music Sessions #53 alcançou o primeiro lugar global e, em 24 horas, contava com mais de 14 milhões de streams no Spotify e mais de 52 milhões de visualizações no Youtube.

A canção é fruto da parceria entre a colombiana e o DJ argentino Bizarrap e narra indiretas para o ex-marido, que, atualmente, tem um relacionamento com Clara Chía Mari, de 22 anos. Shakira e o ex-atleta foram casados por 12 anos e o relacionamento chegou ao fim em julho do ano passado.

Durante participação no programa catalão El món, uma das principais rádios de Barcelona, na Espanha, Piqué foi questionado sobre a música e, finalmente, deu sua opinião.

"Eu ouvi a música. Não quero falar sobre o assunto (...). As pessoas têm responsabilidades, principalmente nós que somos pais, devemos tentar proteger nossos filhos. Não quero dizer mais nada, cada um toma as decisões apropriadas. Não quero falar mais sobre o problema, tudo que eu quero é que eles estejam bem", declarou.