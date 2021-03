Pirlo confirma Cristiano Ronaldo em duelo decisivo contra o Porto

O técnico Andrea Pirlo, da Juventus, confirmou nesta segunda-feira (8) que o atacante Cristiano Ronaldo será titular na partida contra o Porto, nesta terça (9), em Turim, pela rodada de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. O craque português foi poupado no último sábado (6) contra a Lazio, pelo Campeonato Italiano, o que alimentou boatos de algum problema físico.

Em entrevista coletiva, Pirlo prometeu que Cristiano Ronaldo já "está recarregado" do ponto de vista físico. "Teve a oportunidade de descansar nos últimos dias. Já tínhamos feito um planejamento de treinamento com ele depois do jogo com o Spezia (no final de semana passado) e ele está muito recarregado", afirmou.

Derrotada por 2x1 no jogo de ida, em Portugal, há três semanas, a Juventus precisa vencer por 1x0 ou por dois ou mais gols de diferença para avançar às quartas de final. Pirlo negou a hipótese de que uma eliminação pode gerar demissão. "Se pensasse isso, nem sequer teria vindo a esta entrevista coletiva Este é um jogo importante, mas eu penso no meu projeto de futuro. Depois é a direção que decide essas questões", disse.

"Vamos ter pela frente uma equipe compacta, com duas linhas juntas e, por isso, vai haver pouco espaço e tempo para pensar. Vamos ter de cometer poucos erros, ser pacientes e obrigá-los a correr de um lado ao outro do campo", apontou o treinador, recordando que na primeira partida a Juventus sofreu um gol logo no primeiro minuto.

"Vimos e revimos esse jogo. Tínhamos planejado jogar de outra forma, mas as cartas em cima da mesa mudaram logo no primeiro minuto. Eles baixaram e nós mudamos a nossa forma de jogar, mas nos faltou clareza e calma. Não poderemos cometer erros e temos de estar concentrados ao máximo durante os 90 minutos, sabendo que teremos pela frente uma equipe fisicamente forte e que está habituada a estes jogos", acrescentou.

A Juventus já deverá contar com o recuperado zagueiro Chiellini, havendo dúvidas relativamente à condição física do defensor holandês De Ligt, que não treinou nesta segunda-feira (8).