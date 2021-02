Pirlo pede paciência à Juventus e faz elogios à defesa do Porto

O técnico Andrea Pirlo pediu à torcida e ao elenco da Juventus paciência no duelo contra o Porto, nesta quarta-feira (17), pela ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. Para o treinador, o time de Turim terá dificuldades para superar a boa defesa da equipe portuguesa, à qual ele comparou ao Atlético de Madrid.

"É uma partida muito complicada porque eles se defendem muito bem. Não levaram gols em quatro ou cinco partidas da Liga dos Campeões. É uma equipe compacta, ao estilo do Atlético de Madrid. São muito bons em fechar espaços. Teremos que ter muita paciência em não forçar jogadas porque eles também são muito bons em contra-ataques", disse Pirlo.

O treinador também comparou o Porto ao Atlético ao elogiar a capacidade do rival de alternar escalações em diferentes competições. "O Porto é diferente de nós porque muda dependendo se está jogando o Campeonato Português ou a Liga dos Campeões. Parece muito o Atlético de Madrid de Simeone", afirmou, referindo-se ao treinador Diego Simeone.

Pirlo confirmou que o atacante Paulo Dybala e o zagueiro Leonardo Bonucci serão desfalques no Estádio do Dragão, na cidade portuguesa. "Estão todos convocados, viajaram conosco. Mas Bonucci não jogará e Dybala não está pronto para jogar. Mas todos viajaram porque querem estar com a equipe", declarou.

Recuperado de lesão, Aaron Ramsey deve receber chance nesta quarta, em seu retorno ao time italiano. Cristiano Ronaldo, em boa fase e forma física, está garantido entre os titulares.

Nesta quarta (17), a Juventus espera começar a superar a decepção da temporada passada, quando foi surpreendida pelo Lyon e eliminada logo nas oitavas de final.