Pirombeira apresenta novas músicas em show nesta terça (11)

A banda Pirombeira realiza show nesta terça (12), às 20h, na Sala do Coro do TCA. A apresentação promete trazer novas composições, além de músicas do primeiro álbum, Pirombeira (2017). Os ingressos estão à venda na bilheteria do Teatro Castro Alves, nos pontos de venda do Teatro no SAC dos shoppings Barra e Bela Vista e no site ingresso rápido, e custam R$30/R$15.

O grupo é formado por Aline Falcão (teclado, sanfona e voz), Gabriel Arruti (baixo), Ian Cardoso (guitarra, viola caipira e voz), João Paim (percussão), João Mendes (violão e voz) e Rubão Nazario (bateria). Uma das novidades do show é o lançamento de Aline Falcão como compositora, através da música “Alameda Alfa”. Outra novidade é a música “O Morro”, composta por Gabriel Arruti e que teve o clipe lançado na última sexta-feira (7). “Estamos numa fase de criação e de investir no lançamento de singles e clipes. A ideia é circular com essas músicas que estão surgindo e ir amadurecendo um novo repertório que, a médio prazo, pode resultar no nosso segundo álbum”, diz João Mendes.

A Banda

O Pirombeira surgiu em 2010, a partir de uma reunião de amigos que deu origem ao Som da Zilda, projeto que transformava quinzenalmente o largo de São Lázaro em um ambiente de sociabilidade embalado pelo Pirombeira e convidados. Marcado por canções autorais, o grupo já coleciona alguns prêmios e marcas importantes, como o 1º Festival de Música da UFBA em 2011, premiação na Mostra SESC de Música em 2013 com a música “Farinha”, melhor banda pelo Prêmio Caymmi de Música em 2015 e a indicação ao 18º Grammy Latino, na categoria Melhor Projeto Gráfico de Álbum com o Pirombeira (2017), a partir de trabalho feito pela artista visual Lia Cunha.

FICHA

O quê: Show da banda Pirombeira

Quando: Terça-feira, 11/12/2018.

Onde: Sala do CORO do TCA

Horário: 20 horas.

Quanto: R$30,00 (inteira); R$15,00 (meia-entrada)





*Com orientação da editora Ana Cristina Pereira