Piscina olímpica da Pituba será inaugurada com Norte-Nordeste

A Arena Aquática Salvador, na Pituba, receberá o primeiro evento oficial nos dias 13 e 14 de setembro, quando será disputado o Torneio Norte/Nordeste de Clubes – Troféu Walter Figueiredo de natação.

O evento, realizado pela Federação Baiana de Desportos Aquáticos (FBDA), faz parte do calendário da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA). A competição não é disputada em Salvador há 13 anos.

A natação baiana possui nadadores de destaque como os campeões brasileiros Samuel Lopes, Guilherme Caribé e Arícia Pérée.

Presidente da FBDA, Diego Albuquerque ressalta a importância do novo espaço, cuja piscina foi herdada da Olimpíada do Rio-2016. “A comunidade aquática só tem a ganhar com a chegada desse equipamento, que é realmente de primeiríssima qualidade, com uma estrutura muito boa, e apta para receber competições nacionais e até internacionais. Salvador passa a ser a capital com maior infraestrutura do Norte/Nordeste e uma das maiores do Brasil”.