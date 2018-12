Piscina olímpica em praça na Pituba será inaugurada neste mês

A nova Praça Wilson Lins, na Pituba, será reinaugurada e entregue à população antes do Natal, segundo previsão da Superintendência de Obras Públicas (Sucop), órgão da Prefeitura de Salvador. O novo complexo tem via compartilhada para carros e pedestres, com integração com a Praça Nossa Senhora da Luz, estacionamento para carros, estação de bicicletas e ciclovia. O destaque é a Arena Aquática, onde foi instalada a piscina olímpica usada no Estádio Aquático de Esportes Olímpicos durante as Olimpíadas do Rio de Janeiro, em 2016.

Na obra, foram feitos serviços de drenagem em uma área de 400 metros. A área total da obra ainda recebeu pavimentação em seus 8 mil m², com piso intertravado e deck de madeira plástica. O local conta com academia de ginástica, ciclovia de 400 metros e um novo desenho arquitetônico. Para valorizar a vista, foi uma criada uma escadaria que permite observar melhor o mar.

Há também um anfiteatro para apresentações culturais, quiosques e uma arena de futevôlei. Para as crianças, um parquinho infatil oferece distração.

No trecho em que fica a Arena Aquática, 1,6 mil m² de área foram necessários para a construção de estruturas para suporte aos atletas e profissionais envolvidos como vestiário, banheiros, academia de ginástica, consultório médico, lanchonete, além da portaria de acesso. Há ainda uma piscina de aquecimento para os esportistas, um deck e a arquibancada para o público.

Segundo a prefeitura, a Arena Aquática vai beneficiar 2,5 mil crianças e adolescentes por ano, em parceria para fomento dos esportes com a Federação Baiana de Desportos Aquáticos.

Praça será reinaugurada (Foto: Divulgação)