Piscina polêmica: Lore Improta explica ideia de cômodo no teto da sala

Desde o dia em que Léo Santana e Lore Improta mostraram para os seguidores o projeto da mansão que estão construindo em Salvador, muitos ficaram surpresos com a piscina no meio da sala da casa.

Com tantos questionamentos, a dançarina resolveu explicar para os milhares de seguidores o real motivo de ter colocado a piscina mostrando o fundo de vidro para a sala de estar da casa. De acordo com Lore, a ideia foi de Leo Santana, para que ocorresse mais privacidade para a família.

"Foi ideia de Léo (risos). Porque a gente preza por privacidade. Ainda estamos entendendo a funcionalidade da piscina no teto, até para não dar problemas futuros. Mas pedi também uma piscina no jardim, com verde em volta. Vai ser ótimo para as crianças poderem brincar", comentou.

Ainda na conversa com os seguidores, através dos stories no Instagram, a loira revelou que a ideia da mansão é que seja um endereço fixo e para o resto da vida, já que a atual casa do cantor começou a ficar pequena para todos.

"Nós tivemos que transformar em closet, com nossas roupas de trabalho e peças que quero doar para o bazar beneficente. A gente acabou ficando sem quarto de visitas. E quando surgir outra criança, também não tem espaço. Estamos focando no nosso conforto. É o nosso sonho. E temos trabalhado muito. Nossa família merece", explicou.