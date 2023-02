Pistolas falsas são apreendidas durante o Carnaval

Um simulacro de pistola foi apreendido, na tarde deste domingo (18), no circuito Dodô (Centro), após denúncias de foliões sobre homem armado. Equipes da Polícia Militar realizaram a abordagem e encontraram o armamento falso.

O homem que escondia o simulacro dentro da bermuda foi localizado próximo ao Teatro Castro Alves (TCA). A arma de brinquedo foi encontrada durante um processo de revista.

O indivíduo, que segundo informações iniciais pretendia praticar assaltos, informou que o simulacro estava escondido em um imóvel, na região.

O criminoso foi apresentado em um Posto Policial Integrado.

Ontem, mais dois simulacros de pistola, sendo um deles de airsoft, foram apreendidos por policiais militares empregados nos Portais de Abordagens, no sábado (18), no terceiro dia de festa.



Durante as revistas pessoais, nas últimas 24 horas, mais de 100 itens proibidos foram apreendidos. Seis facões, um martelo, facas de serra, estiletes, tesouras de papel e de unha, barras de ferro, espelhos, alicates, um prego, um prendedor de cabelo, garrafas de vidro e três frascos de perfume foram encontrados.



Entre os mais de 400 materiais apreendidos nos três dias de folia, destaque para uma espada samurai com bainha em alto relevo e uma pistola.

“Mais uma vez reforço o pedido que fazemos todos os dias: peço que os foliões venham de boa, na paz, e não tragam objetos que podem acabar com a festa de baianos e turistas”, detalhou o secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner.