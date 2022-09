Pistolas massageadoras são novas armas contra o estresse; veja modelos e preços

Aos 42 anos, Ana Luiza Almeida passa os dias entre os cuidados com os dois filhos pequenos, a administração do quiosque de açaí em um shopping na Estrada do Coco (do qual é sócia-proprietária), e as atividades domésticas. A sobrecarga de trabalho lhe rende, além de muito estresse, problemas na lombar e na cervical. Para amenizar os efeitos na saúde, uma vez por semana, a mãe, esposa, empresária e dona de casa se entrega ao poder curativo da massagem.

Às quartas, a massoterapeuta Josélia Araújo, a Jô, como é conhecida entre os clientes, chega na casa de Ana Luiza portando uma pistola. Calma, somos da paz! Essa não é uma pistola de destruição, mas de regeneração. A pistola massageadora (ou massageador pistola) é um dispositivo de massagem que se parece realmente com uma pistola ou uma furadeira. Ela realiza leves golpes a uma frequência muito alta e essas batidas estimulam o relaxamento muscular.

“Com o estresse e a ansiedade do dia a dia, sinto que meus músculos e coluna ficam tensos e travados. A pistola proporciona um relaxamento quase instantâneo”, garante Ana Luiza, adepta de massagens há cinco anos. Agora em 2022, ela descobriu a pistola massageadora. Jô apresentou a novidade: “Eu comprei, a princípio, para uso próprio, mas aí comecei a utilizar em alguns clientes e eles gostaram muito. Uso sempre naqueles que fazem atividades físicas, pois usam mais a musculatura, e em clientes que têm nódulos de tensão”, explica a massoterapeuta.

Lançada no mercado pouco antes da pandemia, atualmente a pistola massageadora tem feito muito sucesso entre pacientes e profissionais da área. Sobretudo, porque ficou fácil de encontrá-la em sites de comércio eletrônico, a preços que variam de R$ 100 a cerca de R$ 3 mil, dependendo da tecnologia. A administradora Rebeca Meira, 41, conheceu o aparelho através de um instrutor da academia que frequenta. Ela própria manipula o equipamento em casa: “Passei a usar por sentir dores nas costas. Em mim, promove alívio e relaxamento”.

Vou botar pressão

A pistola massageadora faz parte da categoria de massageadores de percussão. Segundo a osteopata Isamara Bezerra, a massagem percussiva surgiu nos últimos anos na prática esportiva como um recurso de auto tratamento para alívio de tensões musculares após os exercícios físicos. Ela combina compressão e vibração em um único dispositivo.

“Sua ação aumenta o fluxo sanguíneo para a área afetada, proporcionando alívio do desconforto gerado pela tensão muscular e, consequentemente, aumento da amplitude de movimento”, explica ela, que é coordenadora do Grupo GNAP Ortopedia.

A repetição de exercícios físicos, principalmente em atletas, pode trazer sobrecarga muscular. Para reduzir o impacto, o personal trainer Saulo Barros, 36, utiliza em seus alunos sempre aos finais dos treinos, em sessões de 10 minutos, nas costas, para que se sintam preparados e tranquilos no enfrentamento da rotina exaustiva. “Ao longo do dia e das sessões de treinamento, podem surgir pequenas contraturas musculares, que chamamos de nódulos de tensão. A pistola, se bem utilizada, ajuda”, ressalta.

Fisioterapeuta e profissional da educação física, Consuêlo P. Souza também faz uso do equipamento nos atletas que atende e entre os outros pacientes da fisioterapia. Além da redução das dores musculares e do relaxamento, entre os benefícios, a fisioterapeuta destaca diminuição de inchaço local e periférico, alívio do estresse, eliminação do processo inflamatório, aumento na produtividade, prevenção de lesões e aumento de flexibilidade.

Porém, ela não aconselha o uso caseiro da pistola massageadora:

“A automassagem nem sempre vai atender as necessidades e pode levar a um agravamento devido ao uso inadequado do equipamento. Entendo que seja um instrumento de uso profissional, pois existem algumas contra indicações, que podem levar a problemas mais graves no caso do mau uso”.

A osteopata Isamara Bezerra destaca que é necessário conhecimento sobre a frequência, profundidade e duração ideais: “Estudos afirmam que o uso do dispositivo com 18Hz ou menos está associado ao relaxamento muscular, enquanto frequências acima de 50Hz resultam em dor muscular grave e hematomas”.

As pistolas podem ser utilizadas nas costas, braços, pernas, glúteos e panturrilhas. Os profissionais não indicam o uso na cabeça e nem em protuberâncias ósseas, bem como em cicatrizes de cirurgias realizadas recentemente. Também não é recomendada para pessoas que apresentem doenças de pele, portadoras de tumores malignos e com problemas graves de circulação. Idosos e grávidas precisam de mais cuidados e, por isso, é necessário orientação médica.

Antes de comprar as pistolas-massageadoras (ou qualquer equipamento de saúde) para uso próprio, consulte um especialista. Pode até mostrar essa lista com sugestão de modelos que o CORREIO fez para vocês decidirem juntos:

1 - Pistola massageadora RELAXMEDIC - R$1.090,90. Indicado para uso profissional.

2 - Mini pistola massageadora fisio atleta gun TOMATE - R$116

3 - Pistola massageadora COTSOCO - R$189,90. Portátil sem fio.

4 - Pistola massageadora ZACYTN - R$ 549,90. 30 níveis diferentes de velocidades.

5 - Pistola massageadora Compact Gun MULTILASER HC266 - R$249,90. Dos modelos mais leves.

6 - Pistola massageadora G3PRO THERAGUN - R$3.699,00. Garante ser 50% mais silencioso do que os outros modelos.