Pit Bulls em shoppings e outros locais públicos: Qual o problema?

O bom velhinho estava de boa, sentado no seu trono, ao lado da American Bully “Rondesp”, colocada no trono pet do Shopping Paralela (destaque ao lado). Algum cabra que não tinha o que fazer da vida tirou uma foto e enviou para um site, que de forma irresponsável publicou a seguinte notícia. “Pitbull sem focinheira assusta clientes em shopping de Salvador”.

(Foto: Reprodução)



Pronto! A notícia criou uma celeuma do cabrunco nas redes sociais. A raça já é estigmatizada e ainda arranja veículos de comunicação “caça cliques” para reforçar o preconceito. Detalhe: a tutora de Rondesp, a servidora pública Jéssica Santos, 28 anos, em momento algum foi procurada. Ninguém nem perguntou à Papai Noel. A tutora, que também tem Nina, outra American Bully, tomou um susto quando viu a foto de Rondesp na Internet, no dia 21 de novembro.



Sem qualquer autorização de uso de imagem, Jéssica também foi fotografada no estacionamento do Paralela circulando com a cadelinha. À Coluna do Cãogaceiro, ela disse que sempre frequentou o Paralela com Rondesp e Nina. De fato, o shopping é 100% Petfriendly e não restringe qualquer raça de frequenta-lo. “Fiquei revoltada! Quando vi minha ‘filha’ sendo tratada como um monstro passei mal”, lembra Jéssica.

O Shopping confirmou que Rondesp não criou nenhum tipo de problema e reafirmou seu compromisso em receber qualquer raça, destacando apenas algumas regras que já constariam na Lei Municipal Nº9108/2016. “Para cães de grande ou gigante porte e/ou bravios (Pitbull, Rottweiler, American Staffordshire Terrier e suas derivações), a lei estabelece que estejam acompanhados do responsável, além do o uso de guia e/ou focinheira”. A regra, portanto, seria guia ou focinheira. Rondesp estava com a guia.

Comportamento

Mas, a pergunta é: porque essa perseguição com os Pit Bulls? É justo banir um cão da convivência social por conta de sua raça? O veterinário e treinador de cães Rafael Ramos acredita que não. “O estrago físico causado por esses cães em caso de mordida é grande, mas proibir toda uma raça baseando em alguns indivíduos não me parece muito justo. O fator determinante para proibição deveria ser o comportamento individual”, afirma Rafael.

Especialista em comportamento animal, Rafael explica que originalmente os Pit Bulls foram criados pensando em rinhas de cães. Geneticamente, fundiram-se raças com boa mordida, boa capacidade respiratória e bom porte físico até chegar ao Pit Bull. “Mas, será que isso é suficiente para torna-lo um cão perigoso? Não! Era preciso treiná-los para isso. O cão não nasce pronto para matar!”, observa Rafael. Por isso, se criado da melhor forma para ser um bom companheiro e inofensivo, o Pit Bull assim será.



Que o diga a pequena Laura Sofia, de 4 anos, que convive diariamente com Savana, uma linda American Bully, uma das variações do original American Pit Bull Terrier (APBT). “É o nosso xodó. Um amor recíproco e puro. Minha filha tem 4 anos e chama ela de ‘minha irmãzinha’. Vou buscar ela na escola com Savana e todas as amiguinhas vem brincar”, garante o supervisor Deivide de Jesus Silva, 24 anos, pai de Sofia.

Savana é o xodó da sua irmãzinha, a pequena Laura Sofia, de apenas 4 anos

(Foto: Divulgação)

Há diversos criadores de Pit Bulls em Salvador que trabalham pelo fim do estigma. Encontros periódicos de Pit Bulls, American Bullys, American Staffordshire Terriers e afins são realizados. “O Pit Bull é um pet extremamente carinhoso, leal e inteligente. Por muito tempo teve sua imagem atrelada a um comportamento rude e agressivo. Passou da hora de mudar isso!”, diz o inspetor de monitoramento Alexandre Melo Souza, 22, do grupo Bravobulls, tutor do Pit Monster Leonel. “O Pit adora criança”.

O Pit Monster Leonel, do supervisor Alexandre de Melo Souza, é dócil e amigável com as pessoas e outros animais

(Foto: Divulgação)

Tutor do American Bully Héctor, o advogado e empresário Raphael Castor não tem dúvida que a raça do seu cão é excelente para a família. Mas, é preciso ter uma criação consciente e responsável. “Antes de qualquer coisa precisamos entender que um Chihuahua ou um American Bully precisam de regras em casa ou mesmo fora dela. Regras essas formadas por seus tutores para assim terem uma convivência sadia com outros cães e pessoas”, observa Raphael (veja o relato completo dele abaixo).

Advogado Raphael Castor brinca com Héctor, seu American Bully, uma das variações do Pit Bull

(Foto: Divulgação)

Se um Pit Bull já faz bem a uma família, imagine três. Pandora, Spike e Tobias são a alegria da empresária Silvana Brito, 45 anos. Eles convivem muito bem com pessoas e outros animais. “São criados dentro de casa desde pequeno. Quando chega visita, são eles que fazem as honras da casa”, diz Silvana, que tem um filho de 12 anos. “Ele interage o tempo inteiro com os cães. São super obedientes. Esse preconceito é pura ignorância”, conclui.

Relato: "A criação de qualquer cão tem que ser consciente e responsável"

Na ascendência dos american bullys, além dos Old English Bulldogs e Pit Bulls, figuram o American Staffordshire Terrier, o Buldogue Inglês e o Buldogue Americano. Um American Bully é um cão bastante amigo, leal e dedicado aos donos, sociável com outros pets e está classificado como “cão de companhia”. Por se tratar de animal de pequeno e médio porte, o Bully não deve ser empregado como cão de guarda, apesar de ser bastante territorialista.

Seu temperamento mostra que, primeiramente e antes de qualquer coisa, se trata de um companheiro confiante, cheio de vigor e exuberância para viver. Apesar da sua aparência, seu comportamento é gentil e amigável. Esta raça é um excelente cão de família.

(Foto: Divulgação)

Antes de qualquer coisa precisamos entender que um Chihuahua ou um American Bully precisão de regras de convivência, seja em casa ou mesmo fora dela. Regras essas formadas por seus tutores para assim terem uma convivência sadia com outros cães e pessoas. Não podemos achar que um cão será equilibrado se tiver como rotina ficar dentro de um apartamento ou em um canil o dia inteiro sem qualquer estímulo ou atenção.

Esses cães tendem a ficar emocionalmente estressados e isso pode ser um gatilho para uma possível ansiedade e/ou agressividade de um cão, independente de sua raça. É preciso acima de tudo ter uma criação consciente e responsável esse é vetor importante para boa convivência social de um cão, seja em espaços Pet Friendly ou mesmo com crianças e outros animais.

Raphael Castor, advogado, empresário e tutor do American Bully Héctor