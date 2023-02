Pitty anuncia turnê de Admirável Chip Novo; Salvador ainda não tem data

O álbum Admirável Chip Novo foi um marco na história do rock brasileiro em 2003, conseguindo emplacar todas as músicas nas rádios do país inteiro. 20 anos depois, a cantora Pitty fará uma turnê para comemorar o sucesso do disco.

Nesta quarta (8), a baiana anunciou uma agenda cheia de shows para comemorar as duas décadas do álbum que a levou ao estrelato no rock nacional.

A primeira parte da tour vai começar no dia 1º de abril, em São José dos Campos, em São Paulo, passando por outras cidades como Rio de Janeiro, Brasília e Porto Alegre. No entanto, Salvador ainda não está na lista e fãs desconfiam que ela poderá encerrar a turnê na capital baiana, já que é a cidade onde ela nasceu.