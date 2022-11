Pitty e Nando Reis chegam a Salvador com a turnê As Suas, As Minhas e As Nossas 

A turnê conjunta de Pitty e Nando Reis, As Suas, As Minhas e As Nossas, segue a todo vapor e chega a Salvador no sábado (12), 21h, na Arena Fonte Nova. Pitty, que também assina a direção do espetáculo ao lado de Paulo Kishimoto, conta um pouco sobre a experiência:

“O entrosamento, tanto entre nós dois como entre a banda, está incrível. O público cantando todas as músicas do início ao fim é realmente muito catártico. O show está lindo e estamos muito felizes com o resultado da montagem, da luz, dos vídeos. Visualmente a gente chegou no lugar que queria e estamos muito felizes em compartilhar isso com o público. As Suas, As Minhas e As Nossas é uma turnê com começo, meio e fim, então quem estiver a fim de ver esse show é bom aproveitar porque é algo bem pontual”.

A ideia do projeto surgiu a partir de conversas entre Pitty e Nando Reis, depois que a cantora apresentou uma versão da música Relicário no programa Saia Justa (GNT). Nando mandou uma mensagem dizendo que adorou e em seguida convidou Pitty para participar da canção Tiro no Coração (Nando Reis), em 2021. E logo depois surgiu o desejo mútuo de realizar essa turnê conjunta.

Eles mergulharam nos repertórios um do outro, encontraram as músicas que mais combinavam e trabalharam em novos arranjos e novas versões. Para acompanhá-los, montaram uma super banda composta por músicos que eles já conhecem bem: Martin Mendonça (guitarra), Daniel Weksler (bateria) e Paulo Kishimoto (lap steel e percussão), que tocam com Pitty, e Felipe Cambraia (baixo) e Alex Valey (teclados), que fazem parte da banda do Nando Reis.

Durante o processo, a dupla também escreveu a primeira parceria, PittyNando, que traduz bem o espírito da turnê. Além dela, fazem parte do setlist sucessos como All Star (Nando Reis), Máscara (Pitty), Do Seu Lado (Nando Reis) e Me Adora (Pitty), além de várias outras surpresas.

Serviço - Pitty e Nando Reis - As Suas, As Minhas e As Nossas | sábado (12), 21h, na Arena Fonte Nova | Ingressos: a partir de R$ 90, à venda em https://bilheteriavirtual.com.br/evento/3015/Pitty_e_Nando