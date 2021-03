Pitty lança edição deluxe do álbum Matriz Ao Vivo na Bahia

Lançado em 2019, o álbum Matriz funcionou como um divisor de águas na carreira de Pitty, tanto pela força do repertório como por trazer um pouco de seu olhar para a sua própria essência. O projeto gerou o filme Matriz.doc, dirigido por Otavio Sousa, a minissérie VideoTrackz, produzida por Pitty no início da pandemia especialmente para as redes sociais. O show de lançamento em Salvador gerou o álbum visual (também disponível em DVD duplo) Matriz Ao Vivo na Bahia, que será relançado em versão deluxe, nesta sexta (12), em todas as plataformas de música, pela Deck.

A versão deluxe traz duas músicas a mais, Para o Grande Amor (Peu Sousa) e Serpente (Pitty). No show na Concha Acústica, Pitty recebeu no palco os artistas que participaram de Matriz, todos baianos; Lazzo Matumbi, Larissa Luz, Russo Passapusso e Robertinho Barreto (BaianaSystem). Acompanhada por sua banda composta por Martin (guitarra), Daniel Weksler (bateria), Guilherme Almeida (baixo) e Paulo Kishimoto (teclados), a cantora tocou todas as músicas do álbum e grandes sucessos de sua carreira como Equalize, Na Sua Estante e Dançando, do projeto Agridoce.

E também nesta sexta (12), Pitty lançará em seu canal de YouTube o clipe de Bahia Blues. Com direção de Otavio Sousa e roteiro da própria cantora, o vídeo ilustra muito bem a canção, trazendo cenas de lugares frequentados por ela quando morava em Salvador, assim como imagens do início da carreira.

