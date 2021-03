Pitty posa nua e ganha elogio de Iza e Bruna Marquezine

Pitty surpreendeu os seguidores com um clique ousado nesta madrugada no seu Instagram. Nua, a cantora apareceu em um ambiente pouco iluminado com a legenda: "Quarto de algum lugar".

Logo em seguida, a publicação da roqueira, de 43 anos, foi tomada de elogios de famosas, incluindo Iza e Bruna Marquezine. "Uma hora dessas equalizando a gente?", disse a voz de Dona de Mim, fazendo referência à música Equalize de Pitty.

"Kirida", comentou Bruna, acompanhada de vários emojis de fogo. A atriz foi respondida por Pitty no post: "E esse encontrinho criativo?", escreveu a cantora, sem entrar em detalhes.

Além delas, outros fãs também brincaram com a publicação da artista. "Estou vendo vocês puxando o zoom. Maravilhosa", elogiou uma seguidora. "Tô no chão", escreveu um fã clube de Pitty. "Eita, mamãe", disse outro.

Logo no começo da pandemia, a cantora desabafou e disse que um de seus principais desejos quando tudo voltasse ao normal era dar um mosh em seu show, o famoso hábito de saltar do palco em direção ao público.

"Não vejo a hora de abraçar a minha mãe, o meu irmão, a minha banda, a minha equipe e de dar um mosh no show para abraçar todo mundo de uma vez", contou no Saia Justa da GNT, na época.