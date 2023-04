Pitty vai levar rock da Bahia para o BBB 23 nesta sexta-feira (7)

Como de costume, o BBB 23 leva cantores renomados para a casa mais vigiada do Brasil durante as festas. Nesta sexta-feira (7), a cantora Pitty vai animar o programa com o rock brasileiro.

Além dela, Duda Beat e NegraLi também vão agitar o reality show da Globo. Cada uma fará apresentação individual e, em seguida, vão se juntar para uma parceria.

Essa é a segunda vez que Pitty se apresenta no BBB, a primeira foi em 2008, quando cantou na final do programa.

"Foi muito emocionante por todas as circunstâncias: o fato de ser uma final, de estar todo mundo muito emocionado e também tenso, sem saber o que iria acontecer. Mas foi muito divertido", disse a baiana na época.