Pituaçu, Barradão e Fazendão vão ser CTs oficiais na Copa América

A Conmebol oficializou os Centros de Treinamento durante a Copa América 2019. Em Salvador, o estádio Barradão e o CT da Toca do Leão, ambos do Vitória, o Fazendão, do Bahia, e o estádio de Pituaçu foram disponibilizados para que as seleções façam as suas atividades. Além disso, os treinos oficiais vão ser realizados na Fonte Nova - local das partidas -, nas vésperas dos duelos.

Ao todo, Salvador vai receber cinco partidas da Copa América, quatro na primeira fase e uma das quartas de final. O jogo que abre a participação da capital baiana na competição é o confronto Argentina x Colômbia, no dia 15 de junho, às 19h.

No dia 18, é a vez do Brasil receber a Venezuela às 21h30. Os outros jogos programados em Salvador na fase de grupos são: Equador x Chile, no dia 21 de junho, às 20h, e Colômbia x Paraguai, no dia 23, às 16h.

A estreia do Brasil na Copa América será no dia 14 de junho, contra a Bolívia, às 21h30, no estádio do Morumbi, em São Paulo. Depois dos bolivianos e dos venezuelanos, o time de Tite vai encarar o Peru na última rodada da primeira fase.

Quem não estará nas partidas é o atacante Neymar. O camisa 10 foi cortado da disputa após romper ligamentos do tornozelo direito no amistoso contra o Catar, vencido por 2x0 na noite de quarta-feira (5), no estádio Mané Garrincha, em Brasília.