Pituba recebe feira com mais de 150 espécies de plantas e flores

O Festival de Flores e Plantas de Holambra acontece em Salvador até o próximo dia 17. Famoso em todo o país, o evento acontece diariamente na praça Nossa Senhora da Assunção, na Pituba, das 9h às 21h.

Quem for ao festival encontrará mais de 150 espécies, entre flores ornamentais, jardinagem e plantas frutíferas, vindas diretamente de Holambra, município paulista conhecido como Cidade das Flores, com preços a partir de R$ 5. As principais espécies são plantas ornamentais como cactus, samambaias, pimenta, pinheiro; flores como tulipas, rosa do deserto e jasmim; além de frutíferas como goiaba roxa, amora e jabuticaba. Quem for ao evento também receberá instruções de como cuidar das plantas.

Este ano, 15% da renda dos produtos vendidos serão destinados à unidade soteropolitana do Hospital do Amor (Hospital de Câncer de Barretos), instituição filantrópica referência nacional em tratamento oncológico, que atende cerca de 6 mil pessoas gratuitamente por dia.

Salvador é a segunda cidade baiana a receber o festival este ano. Antes, Juazeiro foi sede e arrecadou fundos para a unidade do Hospital do Amor - Instituto de Prevenção Ivete Sangalo, onde são realizados exames de diagnóstico precoce ao câncer de colo de útero e de mama. Outras quatro cidades baianas, como Jequié, Irecê, Teixeira de Freitas e Guanambi também possuem unidades de prevenção.

A próxima será justamente na capital baiana, que receberá uma unidade em breve, dentro do Hospital da Mulher, no Largo de Roma. A expectativa é que sejam atendidas 1.300 mulheres por mês em Salvador.

"Vamos oferecer via SUS os procedimentos mais modernos no rastreamento do câncer de mama e de colo do útero. Recebemos com muita gratidão esse olhar especial do Festival de Flores de Holambra, que desperta na sociedade um olhar direcionado a uma causa tão importante", destaca Marcelo Almeida, coordenador administrativo do Hospital do Amor na Bahia.

"É muito especial trazer esse festival para Salvador. Conheci o hospital quando um tio meu foi paciente. Me deparei com uma realidade nunca antes vista, principalmente pela forma especial de tratamento a todos os pacientes. Ali me despertou a chama de contribuir de alguma forma com a instituição e hoje é uma realidade. Unir o leveza das plantas e flores com uma causa tão nobre é, sem dúvidas, o principal motivador deste festival", conta Gergiel Virmieiro, da Universo Entre Flores, empresa organizadora do evento.