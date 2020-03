Pivô do Paulistano é o 1º caso de coronavírus em atleta no Brasil

O Brasil registrou nesta quinta-feira (19) o primeiro caso do novo coronavírus em um atleta profissional. O Club Athletico Paulistano, clube de São Paulo que disputa o NBB (Novo Basquete Brasil), divulgou um comunicado em que confirma a contaminação pela doença em um jogador do elenco.

Trata-se do pivô Maique Tavares de Oliveira. Ele apresentou os primeiros sintomas no dia 13 de março e, após passar por exames no Hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo, teve o diagnóstico de Covid-19 confirmado.

A última vez que o jogador entrou em quadra foi no dia 09 de março, contra a UNIFACISA, em Campina Grande, na Paraíba. Na partida, Maique atuou por pouco mais de 15 minutos, anotando 6 pontos, 5 rebotes e 2 assistências.

O pivô começou a sentir tosse e falta de ar no dia 13. Dois dias depois, apresentou piora dos sintomas ao ter febre alta. Logo após foi encaminhado ao hospital, onde foi isolado e submetido a exames. O resultado positivo para o contágio com o novo coronavírus saiu na noite de terça-feira (17).

COMUNICADO OFICIAL



São Paulo, 19 de março de 2020. pic.twitter.com/acVT9ElkcB — Clube Paulistano (@ClubePaulistano) March 19, 2020

O Paulistano disse em nota que todos os integrantes da comissão técnica, demais jogadores e funcionários do clube que tiveram contato com o atleta entraram em quarentena e estão isolados. Mesmo antes da confirmação da contágio, a diretoria havia determinado o fechamento da sede do clube e cancelado os treinos das equipes profissionais.

Antes desse caso no Brasil, o esporte mundial registrou confirmações de atletas com o novo coronavírus em várias modalidades. Na NBA, o primeiro infectado foi o francês Rudy Gobert, do Utah Jazz. No futebol da Espanha e da Itália, alguns clubes confirmaram ter até mais de um jogador com a doença, como foi o caso do Valencia, com cinco.