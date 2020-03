Pivô Rudy Gobert doa quase R$ 2,5 milhões para afetados por vírus

Primeiro jogador da NBA infectado pelo coronavírus, o pivô francês Rudy Gobert, do Utah Jazz, doou US$ 500 mil (cerca de R$ 2,5 milhões) para alivar a situação de afetados pelo coronavírus das arenas de basquete de Utah e Oklahoma CIty, além também do sistema de saúde da França. A doação foi divulgada neste sábado (14) pelo Jazz por meio de seu site oficial.

O teste posítivo de Gobert desencadeou a suspensão da temporada da NBA, na última quarta (11). Além dele, o armador Donovan Mitchell, também do Jazz, está infectado, tendo pego o Covid-19 do francês. A liga foi suspensa logo após a divulgação do resultado de Gobert, momentos antes da partida entre o Jazz e o Oklahoma City Thunder.

Dos US$ 500 mil, US$ 200 mil serão para os trabalhadores que ganham por hora durante os jogos da NBA, diretamente afetados pela paralisação da liga. Três parcelas de US$ 100 mil serão destinadas a famílias diretamente afetadas pelo vírus em Utah e Oklahoma City e para o sistema de saúde da França. "Essas doações são um pequeno símbolo que refletem minha apreciação e ajuda para todos esses que foram impactados e são o primeiro de muitos passos que eu farei para tentar fazer uma diferença positiva, enquanto continuo a aprender mais sobre o Covid-19 e educar os outros", disse Gobert.

O pivô foi bastante criticado por dois antes de testar positivo debochar das medidas de contenção que a NBA já havia tomado. Após uma entrevista, GObert fez questão de tocar todos os microfones da impresa, mostrando que não estava preocupado com a contaminação.