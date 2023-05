Pix da Band: Advogado diz que doações não foram para a conta da vítima

A mulher que levou a Polícia Civil da Bahia a abrir uma nova investigação de outro possível caso de golpe do Pix, dessa vez na emissora Band Bahia, afirma nunca ter recebido a doação em dinheiro. Mãe de uma criança tetraplégica, ela teve uma campanha feita em seu favor pelo Brasil Urgente, um programa terceirizado da empresa, mas alega que o Pix divulgado não era o dela e que nunca foi informada do valor exato arrecadado em seu nome. As informações são do advogado da vítima, que optou por não se identificar.

De acordo com a defesa, a mulher recebeu o valor doado em cinco cestas básicas, há cerca de um mês, e passou a suspeitar da veracidade da campanha após notar que não estava recebendo o dinheiro das doações em sua conta.

"A campanha ficou no ar durante uma semana, e o Pix foi divulgado como se fosse o dela, mas ela sequer soube o total arrecadado porque a conta não era dela, o extrato mostra isso. O mesmo modus operandi da Record", disse nesta sexta-feira (12) o advogado do caso, referindo-se à investigação realizada na Record/TV Itapoan, que apura 15 casos de desvio de quantias arrecadadas em programa da TV Itapoan - afiliada da TV Record na Bahia.

A investigação do novo caso foi enquadrada pela Polícia Civil como suspeita de organização criminosa, e está na fase de colhimento de depoimentos. Duas testemunhas já foram ouvidas. Uma delas fez doações à suposta vítima, e a outra fez a conexão entre a produção do programa da emissora e a mulher.

"As pessoas que doaram estão sendo intimadas a prestar depoimento, e será identificada a quantidade de pessoas, o valor das doações para que seja verificado o quanto foi doado, e a diferença entre o arrecadado e o que a vítima recebeu", esclareceu o profissional.

Denúncia

Após a desconfiança, a mãe da criança procurou advogados que pudessem realizar a sua defesa de forma "pro bono" - que equivale a uma prestação voluntária de serviços jurídicos - e a denúncia já foi feita através dos profissionais, que solicitaram a instauração do inquérito.

Procurada nesta sexta (12), a Polícia Civil informou que a investigação está em andamento no Departamento de Crimes Contra o Patrimônio. Anteriormente, a instituição informou que recebeu uma denúncia referente a uma suspeita de golpe envolvendo doações via PIX em um programa de TV e estava analisando a veracidade do caso. Não foram informados mais detalhes, por se tratar de uma apuração preliminar.

O apresentador Uziel Bueno, um dos nomes de maior destaque da emissora, comentou a investigação no último dia 4, no Brasil Urgente. "Esse tipo de fake news não me perturba. As notas nesses sites não tinha nome de denunciante nem de autoridade policial. Não tinha nome de ninguém. É apenas uma falsa notícia jogada ao vento", afirmou, dizendo estar "tranquilo".

Procurada três vezes pelo CORREIO sobre o assunto, a Band negou se pronunciar em todas as ocasiões.