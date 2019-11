Pixar divulga trailer de Soul, animação que estreia em 2020

Depois de emocionar adultos e crianças com Divertida Mente, a Pixar anuncia uma produção que promete mexer com as emoções de crianças de todas as idades em Soul. A nova produção do estúdio chegará cinco anos depois de conhecermos a história de Riley, uma garota divertida de 11 anos de idade, que deve enfrentar mudanças importantes em sua vida quando seus pais decidem deixar a sua cidade natal. Se em Divertida Mente a ideia era explorar memórias e emoções durante a transição da infância para a adolescência, Soul vai explorar os valores da alma dos adultos.

Adultos com vidas agitadas, voltados ao trabalho e cheios de dúvidas vão levar o espectador a se perguntar sobre o significado de estar vivo.

A direção é de Pete Docter, o mesmo de "Montros S.A.” (2001), "Up" (2009) e "Divertida Mente" (2015). A animação deve estrear em junho de 2020. Na história, Joe Gardner (voz de Jamie Foxx) é um músico que, após um acidente, se vê de volta ao estado de alma, justamente no You Seminar, lugar em que as almas são formadas e recebem personalidades antes de serem enviadas aos corpos humanos. Ele precisa encontrar o caminho de volta com a ajuda de uma alma jovem, 22 (Tina Fey), que não tem interesse nenhum em vir para a Terra.

"Nossa diversão nesse filme foi explorar o que faz você ser como é, de onde viemos e por que nos comportamos de certas formas", disse o criador de Soul, Pete Docter, que também dirigiu Up - Altas Aventuras e Divertida Mente. Com um tema complexo de abordar tanto em termos da história como do design, Soul se tornou uma das produções mais complexas já feitas pela Pixar.