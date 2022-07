PL faz convenção na Bahia e oficializa candidatura de João Roma

O Partido Liberal (PL) lançou, nesta sexta-feira (22), a sua chapa na corrida pela sucessão estadual na Bahia. Em evento realizado no espaço de uma antiga concessionária de veículos, na Av. Juracy Magalhães, em Salvador, oficializou a candidatura do deputado federal e ex-ministro da Cidadania João Roma para governador, assim como o da médica Raissa Soares, também do PL, que ficou conhecida durante a pandemia ao defender o chamado tratamento precoce contra a covid-19 e o uso de medicamentos sem eficácia contra a doença, para o Senado. Completa a chapa a enfermeira e missionária evangélica feirense Leonídia Umbelina, do Partido da Mulher Brasileira (PMB), com a vaga de vice-governadora. O nome só foi confirmado na manhã de hoje pelo presidente estadual da legenda, Vitor Azevedo.

Convocado para às 8h22, o evento só começou oficialmente às 11h30, após três horas de atraso. Roma chegou ao local em um veículo do tipo van, acompanhado de pré-candidatos a deputado. O momento foi marcado por um pequeno tumulto e tentativa de invasão dos apoiadores ao espaço da coletiva de imprensa. Sem a presença do presidente Jair Bolsonaro, nem mesmo virtualmente, Roma reforçou o discurso “Deus, pátria e família”, além de enfatizar o sentimento antipetista, com ataques diretos ao governador Rui Costa (PT). Em tom de crítica, citou o isolamento social usado cientificamente como barreira ao avanço da covid-19. Em uma das críticas diretas ao PT na Bahia, citou a presença do tráfico de drogas no estado, lançando mão da expressão “novo cangaço”.

No palanque, Roma esteve acompanhado da esposa Roberta Roma, que disputará vaga na Câmara Federal, e do casal de filhos. A convenção teve ainda a presença do deputado estadual Capitão Alden (PL) e do deputado federal João Carlos Bacelar (PL), além do vereador de Salvador, Sidninho (Podemos). O PL na Bahia fechou aliança com o PMB e com o Partido Republicano da Ordem Social (Pros).