Placas de trânsito: veja com elas são dividas e conheças as mais exóticas

A sinalização é inerente ao trânsito. Sua leitura correta garante a segurança de motoristas e pedestres, agiliza a fluidez do tráfego e evita multas. Há pinturas no piso, semáforos e, principalmente, muitas placas.

A placa da esquerda adverte sobre vento lateral e a da direita avisa que há uma faixa para travessia de ciclistas

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), as placas são elementos colocados na posição vertical, fixados ao lado ou suspensos sobre a pista, transmitindo mensagens de caráter permanente e, eventualmente, variáveis, mediante símbolo ou legendas pré-reconhecidas e legalmente instituídas como sinais de trânsito.

Elas podem ser divididas em sete categorias, apresentadas de cores e formas diferentes.

Regulamentação

As placas de regulamentação são utilizadas para normatizar, ou seja, para indicar obrigações, limitações e proibições. A violação do que é indicado nelas constitui uma infração do CTB, ficando o infrator sujeito a multas e penalidades.

Essas placas são vermelhas, com fundo branco e têm um formato redondo, as exceções são: ‘dê a preferência’, com uma forma de triângulo invertido, e ‘parada obrigatória’, que tem um formato hexagonal.

Advertência

Elas alertam sobre os perigos da via. Têm uma forma quadrada (colocadas na diagonal), com fundo amarelo e não são de caráter punitivo. As placas de advertência podem alertar o condutor da aproximação a curvas, cruzamentos, estreitamento de via, ferrovias, perigo ou sentido.

Indicação

O objetivo é indicar e orientar o condutor sobre o local ou destino. As de fundo azul identificam o local e, as de fundo verde orientam o condutor do destino, utilizando setas e a indicação dos quilômetros.

Sinalização de Obras

São específicas e têm o objetivo de informar o condutor da aproximação a obras na via. Geralmente, têm um formato quadrado (colocado na diagonal), mas quatro delas são exceções e apresentam uma forma retangular, com fundo amarelo. Algumas também têm, em baixo, uma pequena placa retangular, com a indicação da distância.

Educativas

Têm o propósito de educar o condutor, focando no comportamento do condutor. São retangulares e de fundo branco.

Serviços Auxiliares

Servem para orientar a respeito de serviços, como postos de combustíveis, camping, restaurantes, hospitais, entre outros. Estas placas têm um formato retangular, com fundo azul e apresentam o respectivo símbolo do serviço indicado.

Atrativo Turístico

Indicam e orientam o condutor da localização das atrações turísticas locais. Elas têm um fundo marrom, com letras brancas e indicam através do nome e símbolo o local, podendo também orientar o condutor da localização das atrações turísticas através de setas e da quilometragem.

Placas pelo mundo

Cada país cria sinalizações de acordo com suas necessidades. Seja pelos tipos de veículos, como motos de neve, ou para travessias de animais específicos, como jacarés, elefantes e cangurus. Confira algumas.

Que tal cruzar com um tanque na estrada? Isso pode acontecer nos Estados Unidos (Thomas Hart/Flickr) No Gabão, é bom checar se não há um elefante na ponte (JB Dodane/Flickr) No Canadá, é bom prestar atenção se há um urso na estrada (Jimmy Emerson/Flickr) Na Austrália, diferentes tipos de animais podem cruzar a pista (A.V.Z/Flickr) Também é possível que uma tartaruga atravesse a pista na Austrália (Colebear/Flickr) Essa placa islandesa indica que a via pode ser habitada por ovelhas (Timo Saarenketo/Flickr)