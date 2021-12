Planet Hemp anuncia disco novo e convoca os maconheiros do Brasil

Depois de mais de duas décadas do sucesso que fez o álbum Usuário (1995), a banda Planet Hemp anuncia álbum de inéditas para ser lançado em 2022. Ao público, Marcelo D2 e BNegão já apresentam três novas músicas em show duplo que acontece neste fim de semana na Fundição Progresso, na Lapa (RJ).

Em entrevista ao O Globo, o vocalista Marcelo D2 revela que o retorno do Planet, após duas décadas, é como “uma menina que acorda depois de duas décadas adormecida […] ela olha para o país, e abismada com o retrocesso, não acredita no que vê”.

“É quase como se o comissário Gordon, do Batman, projetasse no céu a folha de maconha e chamasse os maconheiros para ajudar nessa causa, que o negócio aqui está brabo […] para começar a escrever uma letra do Planet Hemp, você engatilha a caneta como se fosse arma. O Planet Hemp pode ser necessário para os fãs, mas se faz ainda mais necessário para nós, como artistas”, analisa D2.

No estúdio, Black Alien se junta aos antigos parceiros mas não garante fazer turnê com eles. O disco conta ainda com participação de Criolo. As três novas músicas que serão apresentadas neste sábado são: Taca Fogo, Distopia (no álbum, Criolo participa desta) e Puxa Fumo. De acordo com Marcelo D2, a banda já possui “umas 16 músicas”, mas que, ao invés de serem lançadas em formato álbum, serão divulgadas em blocos.

Na entrevista ao O Globo, D2 afirma que, apesar do Brasil ter avançado em alguns temas como o uso medicinal do canabidiol e defesa das minorias, é o mesmo que acredita em fake news: “Eu diria que, de 1994, quando começamos, para cá, a gente piorou muito em termos políticos. Pelo menos naquela época o Brasil tinha uma certa esperança”.

Por fim, Marcelo D2 lembra do fatídico novembro de 1997, quando a banda foi presa em Brasília acusada de fazer “apologia às drogas”: “Na época foi um estouro, todo mundo falando em tal, mas hoje o alcance é diferente. Mas, vivemos num país em que uma vereadora (Marielle Franco) foi assassinada a sangue frio, o que é prender uma banda de rock?”.