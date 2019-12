Plano de combate ao mosquito da dengue no verão começa segunda (16)

Um plano de ação para o combate ao mosquito da dengue foi montado pela Secretaria Municipal da Saúde para funcionar no verão, começando na segunda-feira (16).

A partir da data, os agentes de combate às endemias vão intensificar as inspeções em praças, ruas, praias e outros pontos turistícos da cidade, com objetivo de eliminar focos do mosquito. A ideia é minimizar a possibilidade de transmissão da dengue, zila e chikungunya nessa época de grande circulação de pessoas.

"Esse é o momento do ano em que é mais propício tanto para o desenvolvimento mais rápido do mosquito quanto para a transmissão mais rápida da doença, que é o favorecimento desse clima de sol com chuvas espaçadas. O objetivo é deixar o ambiente na melhor condição possível para erradicar os focos de Aedes em nossa cidade", explica Isolina Miguez, subcoordenadora de arboviroses.

Em dezembro, o trabalho do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) na cidade teve como resultado recolhimento de mais de 53 toneladas de lixo e materiais, além do tratamento de mais de 2 mil depósitos inspecionados.

Na segunda, começo do plano, os técnicos do CCZ farão uma vistoria na Praça do Campo Grande a partir das 8h. Com a decoração de Natal, o local tem recebido muita visita.