Plano de recuperação extrajudicial da Odebrecht é aprovado pela Justiça

O Tribunal de Falências e Recuperações de São Paulo homologou o Plano de Reestruturação da a Odebrecht Engenharia e Construção (OEC), após acordo, em agosto, com 73% dos credores.



A aprovação da recuperação extrajudicial, que foi divulgada na segunda-feira (26), reduz a dívida da companhia em 55% por meio de acordo privado.



Para Marco Siqueira, CEO da OEC, a homologação tem um simbolismo ainda maior num momento de progressiva aceleração do setor de infraestrutura no Brasil.



"Nos últimos cinco meses conquistamos seis novos contratos, sendo quatro deles aqui. A aprovação do plano de reestruturação marca um ciclo positivo de avanços da empresa que permitirão à OEC continuar fornecendo as melhores soluções da categoria para seus clientes e acelerar, sempre de forma sustentável, o crescimento de suas operações", ressaltou o executivo.