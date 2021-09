Plantação de mudas dá início a projeto de Eco-Escola em Salvador

Celebrando a chegada da Primavera, a Casa Pia de São Joaquim plantará 300 mudas de espécies de Mata Atlântica até o final desta semana, começando nesta terça-feira, 21 de setembro, Dia da Árvore. Entre as espécies, que chegam a superar 2,5 metros de altura, estão Ipês, Jacarandá e Pau Brasil, que formarão um corredor verde que beneficiará toda a cidade. O plantio é fruto de uma parceria entre o Tecon (Terminal de Contêineres de Salvador), SECIS (Secretaria de Sustentabilidade) e a gestão da Casa Pia.

“O início da Primavera é muito oportuno para o plantio dessas mudas, que formarão um corredor verde no terreno que estava sem uso e até degradado. Esse espaço se somará a um campo de futebol de areia para a comunidade do entorno e ao Pavilhão de Aulas da Eco Escola, que abrigará atividades para nossos alunos já em 2022. A ideia é que 200 crianças de 2 a 5 anos, matriculadas nas nossas turmas, passem a ter aulas com o conteúdo agregado da educação ambiental e acesso ao ar livre e ao ambiente natural. Buscamos cada vez mais aderência aos princípios de Sustentabilidade”, explica João Gomes, Diretor Geral da Casa Pia, instituição de ensino gratuita e em período integral.

A área verde cultivada também será de grande contribuição para a comunidade do entorno, que terá o agradável prazer da sombra, numa área onde o sol é poente. Com isso, será garantido maior conforto térmico para os moradores, além da área verde para atividades de lazer.

O plantio acontecerá até o sábado, 25 de setembro, mas nas manhãs de terça (21) e quarta (22), entre 9h30 e 11h, alguns convidados somarão forças na iniciativa. Entre os colaboradores, marcarão presença Maria Amélia Tourinho, Provedora da Casa Pia; o Diretor Geral João Gomes; representantes do Conselho de Administração; parceiros professores, alguns pais e alunos; o primeiro casal que reinaugurará os sacramentos na Casa Pia; representante da Comunidade do entorno, da Feira de São Joaquim, da Tecon e da SECIS.