Plataforma digital disponibiliza livros com acesso gratuito

Com a maior parte da plateia formada por estudantes adolescentes, a Casa Salvador recebeu nesta segunda-feira (3) o lançamento da plataforma Caminhos Digitais da Leitura, um ambiente virtual que incentiva a leitura e a produção de literatura. Nele, qualquer pessoa pode publicar suas obras, e também ter acesso a livros de forma gratuita.

Uma das jovens presentes era Alicia Caetano, 14 anos, estudante da Escola Municipal Visconde de Cairu. Ela espera aprender muito com os livros da plataforma. “Eu acho muito legal porque disponibiliza livros que a gente não tem lá na escola e pode achar na internet, que a gente tem mais acesso”, contou.

Já Ludmile Victoria, 16, que também estava no evento, espera ler muitos livros na plataforma. “Eu gosto de ler, leio muito por aplicativo de celular, eu estou esperando que tragam livros de todos os assuntos”, justificou.

O projeto é uma iniciativa da prefeitura através da Fundação Gregório de Mattos (FGM) e Gerência de Bibliotecas e Promoção do Livro e Leitura, em parceria com a Casa Salvador. De acordo com o gestor de tecnologia da informação da FGM, Eric Castro, a plataforma foi inspirada no aplicativo Wattpad e funciona em um site.

“A pessoa acessa, faz o cadastro, faz o upload do livro e depois ele fica disponível para acesso público. O livro vai vir em formato digital, tipo um flip book e o usuário vai passando as páginas, mais ou menos como um Kindle”, explicou Castro, referindo-se ao leitor de livros digitais da Amazon.

No lançamento, o presidente da FGM, Fernando Guerreiro, contou que o projeto foi idealizado primeiramente para incentivar a leitura e a escrita, mas para ele, o mais interessante da plataforma é a possibilidade que ela tem de formar uma espécie de clube do livro, uma associação que pode ser um canal de comunicação entre os leitores e os escritores.

“Quando você coloca um livro na plataforma você automaticamente vai receber críticas, vai receber comentários e vai poder dialogar com o seu público. Então é um excelente experimento para quem quer escrever, a possibilidade desse diálogo”, afirmou Guerreiro.

Jane Palma, da Gerência de Bibliotecas e Promoção do Livro e Leitura, contou que o projeto veio para conquistar principalmente o público entre 13 e 18 anos, que já está adaptado com as plataformas digitais. Para ela, é um mito essa história de que as pessoas não gostam de ler, e na verdade, o problema é apenas uma questão de acesso à leitura.

Na plataforma disponível para leitura em tablet, celular e computadores (www.caminhosdigitaisdaleitura.salvador. ba.gov.br), a publicação só acontece após validação feita pelo moderador técnico da FGM. Hoje, quem entrar no site já poderá ter acesso a alguns títulos de coletâneas e livros do Selo João Ubaldo Ribeiro como Partiste, Canudos: A Luta e O Circo da Alegria.

