Plataforma gratuita capacita mais de 160 mil empreendedores

Milhares de empreendedores brasileiros vem sendo impactados por um serviço gratuito e premiado. O projeto Tamo Junto fornece conteúdos sobre habilidades empreendedoras e gestão de negócios por meio de videoaulas, artigos e ferramentas para download. A ferramenta, iniciativa da Aliança Empreendedora, foi desenvolvida pela Páprica Comunicação e ganhou quatro desafios de inovação na iniciativa internacional MIT Solve Global Challenge.

O projeto nasceu em 2014 com a intenção da Aliança Empreendedora em democratizar o acesso à informação para pequenos negócios. O desenvolvimento das ferramentas foi concretizado pela Páprica e vem alcançando cada vez mais público. “É uma plataforma que fomenta o empreendedorismo no Brasil e para brasileiros”, comenta Renan Vargas, diretor geral da agência de comunicação. Além de atender brasileiros e migrantes, desde 2021 o Tamo Junto também é acessado por imigrantes em Portugal.

Hoje, são mais de 160 mil pessoas inscritas na plataforma, que recebe ainda mais de 50 mil visualizações em conteúdos mensais. Seguindo diretrizes dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, o projeto promove trabalho decente e crescimento econômico com igualdade de gênero visando a redução das desigualdades. Segundo o próprio Tamo Junto, 58% dos usuários é não-branco, e 85% é formado por mulheres. Apesar de ter sido criado pensando em casos nacionais, recebe acessos de países como Nigéria, Alemanha, Angola e Estados Unidos, além de vários países da América do Sul. Os resultados, para alguns usuários, chegam em pouco tempo. Em pesquisa realizada com beneficiados três meses após a capacitação, 45% reportaram aumento de renda, e 19% começaram a empreender depois de acessar a plataforma.

Desenvolvimento

“Um ponto que chama atenção é a longevidade do projeto”, comenta Vargas. Nessa área, é comum que plataformas sejam renovadas em pouco tempo, mas o formato do Tamo Junto tem se demonstrado funcional e prático. O número de acessos crescente demonstra esse sucesso. “A plataforma se tornou um dos principais negócios da Aliança Empreendedora”, afirma o diretor da Páprica. O design foi pensado para ser intuitivo, apresentando três frentes ao usuário: suporte de performance, experiência de aprendizado e informação.

A Páprica desenvolveu uma ferramenta para o Tamo Junto, de Learning Management System (Sistema de Gestão de Aprendizagem), com o CMS WordPress. Esse tipo de sistema disponibiliza uma série de recursos que dão suporte à educação no meio digital, incluindo implementação e até avaliação. É possível acompanhar a progressão do usuário em cada curso, o que permite também a emissão de certificados.

A facilidade de navegação permite acessar os diferentes materiais produzidos. Há cursos como “Controles administrativos e gestão”, “Aprenda a fazer o plano de negócios” e “Empreendedorismo inclusivo”. Videoaulas complementares trazem temas pontuais de forma mais prática, como Dicas para tirar boas fotos com celular, além de textos sobre redução de custos, fidelização de clientes e mais.

Prêmios

A excelência do projeto foi celebrada em prêmios nacionais e internacionais, com destaque para o MIT Solve em 2020. A iniciativa do Massachusetts Institute of Technology premiou com quatro de seus cinco prêmios MIT Solve Global Challenge para iniciativas de impacto e empreendedorismo social. Foram conquistados o prêmio na categoria Empreendedorismo Inclusivo e Trabalho Digno e três adicionais (The GM Prize on Good Jobs and Inclusive Entrepreneurship, The Experian Prize e The Gulbenkian Award for Award Literacy) em áreas de empreendedorismo inclusivo e soluções tecnológicas.

O projeto foi ainda finalista em prêmios como Global Citizen Prize e LED Luz na Educação — parceria da Globo com a Fundação Roberto Marinho. “Aliar a plataforma funcional e intuitiva com um conteúdo prático e de fácil compreensão fez toda a diferença para a manutenção e sucesso do Tamo Junto”, completa Vargas.

Para mais informações sobre o projeto Tamo Junto, acesse o site https://tamojunto.aliancaempreendedora.org.br.