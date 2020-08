Plataforma oferece diversos cursos gratuitos para aprender em casa; confira

A quarentena tem sido um período que muitas pessoas aproveitaram para adquirir novos conhecimentos e conquistar uma qualificação profissional. Nesse contexto, os cursos on-line e gratuitos são uma ótima oportunidade de estudar pelo celular, sem sair de casa e ainda ter um diferencial para agregar no currículo.

Uma das plataformas que caíram no gosto popular é a de cursos gratuitos do Senai. Muitos são desenvolvidos para o estudo a distância. Com isso, é possível aprender no seu próprio ritmo, nos dias e horários que tiver disponível. Os conteúdos ficam disponíveis no ambiente virtual e podem ser acessados a qualquer período.

Após finalizar o curso, o aluno passará por uma avaliação final e, caso obtenha a pontuação necessária, poderá ter acesso ao certificado de conclusão. As inscrições são feitas pelo site do Senai.

Confira alguns dos cursos disponíveis:

Economia Circular

Requisitos: ter no mínimo 14 anos de idade e a 5ª série do Nível Fundamental. Ter conhecimentos básicos em informática e navegação na internet.

Desvendando o BIM

Requisitos: ter no mínimo 16 anos de idade e a 4ª série do Nível Fundamental. Ter conhecimentos básicos em informática e navegação na internet

Empreender Senai

Requisitos: ter no mínimo 14 anos de idade e a 6ª série do Nível Fundamental. Informática básica: Ter acesso à internet com conexão de, no mínimo, 1 Mbps.

Excel Básico

Requisitos: ter no mínimo 14 anos de idade e ter concluído o Nível Fundamental. Também é preciso ter conhecimento em navegação na internet e de Informática Básica. Além disso, é necessário ter o software Excel instalado.

Desvendando a Indústria 4.0

Requisitos: o aluno deverá, no início do curso, ter no mínimo 14 anos de idade e ter completado a 5ª série do Nível Fundamental. É necessário ter conhecimento em Windows e Internet e acesso a microcomputador conectado à internet e dispor de e-mail pessoal.

Preparação para o mundo do trabalho

Requisitos: O aluno deverá, no início do curso, ter no mínimo 14 anos de idade e ter completado a 5ª série do Nível Fundamental. Além de ter conhecimento em navegação na internet.

Desvendando a Blockchain

Requisitos: O aluno deverá, no início do curso, ter no mínimo 14 anos de idade e ter completado a 5ª série do Nível Fundamental. Além de ter conhecimentos básicos em informática e navegação na internet.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil