Plateia abandona sessão por cenas de sexo explícito de filme em Cannes

O cineasta Abdellatif Kechiche voltou a ser criticado seis anos depois do lançamento de 'Azul É a Cor Mais Quente'. Em Cannes, dessa vez para lançar 'Mektoub, My Love: Intermezzo', Abdellatif foi duramente questionado pelas cenas de sexo explícito no longa.

'Mektoub, My Love: Intermezzo' estreou no Festival de Cannes nesta semana e recebeu críticas negativas do público e de jornalistas.

Cena de longa provocou crítica (Foto: Reprodução)

Em 'Intermezzo', que é a sequência de 'Mektoub, My Love: Canto Uno' (2017), Ophélie (Ophélie Bau) e Amin (Shaïn Boumédine) desenvolvem uma forte atração.

Durante uma cena do filme, que tem quase quatro horas de duração, há uma cena de sexo bastante longa em um banheiro entre Ophélie e um homem.

Filme foi criticado por cenas de sexo (Foto: Reprodução)

O portal IndieWire afirmou que a cena de sexo oral dura mais do que a cena de sexo mais extensa do filme 'Azul É a Cor Mais Quente', de 2013.

David Ehrlich escreveu sobre os problemas do longa. “Enquanto o conteúdo sexual explícito em 'Canto Uno' é menos freqüente e hostil do que em 'Azul É a Cor Mais Quente', a natureza maliciosa do seu trabalho de câmera [em 'Intermezzo'] é mais pronunciada; o olhar masculino é praticamente a única lente que Kechiche usa", disse.

'Azul É a Cor Mais Quente', que ganhou o prêmio Palme d'Or de Cannes, tem várias cenas de sex entre as personagens interpretadas pelas atrizes Lea Seydoux e Adèle Exarchopoulos. Após o lançamento, as duas denunciaram o comportamento de Kechiche ao supervisionar as cenas de sexo.

Atrizes criticaram diretor após cenas de sexo em Azul é a cor mais quente (Foto: Reprodução)