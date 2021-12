Playgrude faz show gratuito para a criançada

Dança, teatro e musicalização para crianças de todas as idades. Essa é a proposta do espetáculo gratuito realizado pelo grupo Playgrude neste final de semana, nas lojas dos Colégios Salesianos Bahia nos Shoppings. No sábado (4) é a vez do Shopping Bela Vista receber a atração, às 17h. Uso de máscara é fundamental.

No domingo (5), o Playgrude anima a criançada a partir das 16h30 no Shopping Paralela. A atração é composta por um show com sucessos da banda e clássicos do universo infantil, seguido por um karaokê, em que crianças são convidadas para cantar no palco.

Idealizado pela compositora Marcela Bellas, o Playgrude é um projeto que une diversas linguagens artísticas a fim de construir um universo de magia e ludicidade para crianças e adultos. Nascido a partir da gravação de um CD infantil, com nove músicas inéditas de Marcela Bellas e Helson Hart, o trabalho culmina em um show direcionado para toda a família.

No sábado (4), o público do Shopping Bela Vista vai contar também com a apresentação do Coral Dom Bosco, formado por colaboradores e professores do colégio, a partir das 19h.





SERVIÇO - Playgrude – O show | lojas dos Colégios Salesianos Bahia nos Shoppings Bela Vista e Paralela | sábado (4), às 17h, e domingo (5), às 16h30 | Gratuito