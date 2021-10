Pleno do TJ determina nova prisão de juiz acusado pela Faroeste

O Pleno do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ) determinou nova prisão preventiva do juiz Sérgio Humberto de Quadros Sampaio por suspeita de receber propina de R$ 1 milhão em um dos processos ligados à Faroeste. Preso desde 23 de novembro de 2019 e acusado de envolvimento no esquema de venda de sentenças e grilagem desarticulado pela operação, Sampaio foi punido ainda com outra ordem de afastamento de suas funções e bloqueio de bens. A decisão do TJ tem origem em denúncia apresentada contra o juiz no último dia 12 de julho pelo Ministério Público do Estado (MP), a partir de provas coletadas em investigações da Faroeste e compartilhadas pela Procuradoria-Geral da República (PGR).

Agente duplo

A propina, diz a denúncia do MP, foi paga ao juiz para que ele se declarasse suspeito de julgar processos de interesse da Bom Jesus Agropecuária na disputa de terras no Oeste baiano. A intenção era garantir a blindagem da empresa no duelo com o grupo do falso cônsul Adailton Maturino, apontado pela Faroeste como líder do esquema.

De grão em grão

Ao apurar a negociata entre Sérgio Humberto e a Bom Jesus, o Gaeco, unidade do MP especializada em combater o crime organizado, descobriu que o suborno de R$ 1 milhão foi repassado ao juiz através de depósitos em dinheiro. Ainda de acordo com a denúncia, o saque foi realizado pelo advogado Júlio César Cavalcanti, delator da Faroeste, diretamente da conta bancária do empresário Nelson Vigolo, dono da Bom Jesus. A propina era, então, depositada de maneira fracionada na conta de um “laranja” do magistrado. Só depois os valores seriam transferidos para familiares ou empresas vinculadas a parentes do juiz.

Me inclua fora dessa

O julgamento que resultou no recente cerco do TJ a Sérgio Humberto, concluído anteontem, foi marcado por um detalhe curioso. Durante a sessão em que o Pleno da Corte analisou a denúncia, nada menos que 16 desembargadores se declararam suspeitos de julgar o caso. Entretanto, apenas dois deles fazem parte da lista de integrantes da cúpula do TJ incriminados pela desembargadora Sandra Inês Moraes Rusciolelli no acordo de delação firmado com a PGR, homologado em junho pelo relator da Faroeste no Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro Og Fernandes.

Linha de ataque

Pesos pesados do setor produtivo baiano articulam uma frente com líderes de segmentos importantes para pressionar o governo do estado a rever o projeto da Ponte Salvador-Itaparica. O movimento surge em reação às mudanças que reduziram a largura e a altura do vão central da ponte, cujas dimensões criarão uma barreira aos navios de carga mais modernos, plataformas e sondas da indústria petroleira, além de dificultar a expansão portuária na Baía de Todos os Santos.

Olho no bônus

A deputada federal Lídice da Mata (PSB) é uma das maiores interessadas na aliança da sigla com o PT na sucessão presidencial. A aliados, Lídice disse que a união facilita ocupar a lacuna aberta com a ida do ex-deputado petista Nelson Pelegrino para o TCM.