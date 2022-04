Plumas retornam à moda nesse inverno em peças casuais e sofisticadas

A moda já dá sinais de que nesse período pós-pandêmico o glamour e a fantasia darão o tom. Depois de dois anos tão tensos e necessariamente sóbrios, será que chegou a hora de liberar a extravagância? Se formos buscar essa resposta pela tendência que promete reinar no inverno, a resposta é: sim! Estamos falando das plumas. Acostumados a vê-las em peças de época ou figurinos, agora elas retornam com tudo, tanto em peças sofisticadas quanto casuais. Elas recobrem tops, saias, vestidos e até em detalhes no jeans. Outra característica desse retorno são os tingimentos em cores variadas, do branco, ao rosa choque, passando pelo preto. Difícil vai ser resistir!

Mais cor

Usamos o top de plumas pretas sobre o vestido laranja como se fosse uma gola. Mas ele pode ser usado separadamente, a ideia era dá ainda mais evidencia a plumagem.

Pode sim!

Plumas no look todo? Tá liberado! Casamos o top de tricô com a calça jeans, ambos com plumas brancas. Nos pés bota preta para dar uma atitude urbana.

Misture

Nessa produção a proposta é misturar as texturas das plumas e penas presentes na saia e nos punhos da blusa, para provar que dá para criar um look maximalista chique.

FICHA TÉCNICA: Fotos: Vinicius Moreira (@iviniciusmoreira) | Produção de moda: Paula Magalhães (@paulamagalhaes1) e Helenildo Amaral (@helenildoamaral1) | Beleza: Daí Alves (@daialves4) do Salão Sá Marina (@salaosamarina) | Modelo:Kalline Zins (@kallinezins) da Agência 40 graus Bahia (@40grausbahia) | Todas as peças são da Abx Contempo (@abxcontempo)