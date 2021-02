Pluto TV tem séries, realities, filmes e muita nostalgia. Tudo grátis

Netflix, Globoplay, Disney +, Prime Video... Não tem orçamento que dê conta de tantos serviços, né? Então, que tal experimentar um streaming gratuito, com filmes, séries, programação infantil, realities e outras atrações? Chegou ao Brasil no final do ano passado, sem muito alarde, o Pluto TV, que já atua em 24 países. O novo streaming pertence à ViacomCBS, mesmo grupo que controla Paramount Pictures, MTV, Nickelodeon e outras importantes empresas de comunicação.

Portanto, a programação do Pluto TV é produzida por essas empresas, o que significa que há um farto catálogo. É claro que o “filé” dessas companhias está reservado para o streaming pago ou para a TV por assinatura. Mas isso não quer dizer que não há coisas boas por lá, afinal já são 30 canais disponíveis.

Há canais de filmes dedicados exclusivamente a algum gênero, como terror, drama ou comédia. Ali, você vai encontrar títulos como O Golpista do Ano, com Jim Carrey e Rodrigo Santoro; Jobs, sobre a vida de Steve Jobs, o cofundador da Apple; e Blue Jasmine, de Woody Allen. Há ainda clássicos como Lawrence da Arábia ou Metrópolis, ambos em ótima qualidade.

Tem até um canal dedicado exclusivamente ao reality Are You The One?, produzido pela MTV. Nele, dez homens e dez mulheres tentam encontrar seu par em até dez semanas.

As crianças, claro, também tem muitas opções. No Nick Jr., estão desenhos como Zoofari e Super Fofos. Há ainda animações da Turma da Mônica, num canal exclusivo para a turminha de Mauricio de Sousa.

Mas se seu negócio é a nostalgia, se prepare, pois há algumas preciosidades no canal Retrô. Uma delas é uma série de Batman, produzida em 1943. Os efeitos especiais feitos de maneira artesanal e o figurino do herói são uma atração à parte. Mas tem mais: Jeannie é um Gênio, A Feiticeira, RinTinTin... E ainda um canal só para Os Três Patetas.

Você pode optar pela programação linear - com uma grade fixa e horários definidos - ou optar pelo serviço “on demand”, em você escolhe o que quer assistir a qualquer hora. A Pluto TV está no site pluto.tv ou em dispositivos como Apple TV e Chromecast.

Nelson Rodrigues

A clássica obra teatral de Nelson Rodrigues está toda concentrada na editora Nova Fronteira. Os direitos sobre os romances dele, no entanto, estavam espalhados e, muitas vezes, alguns acabavam saindo de catálogo e se tornavam raridades. Agora, finalmente, os fãs desse gênio brasileiro vão ter sua vida facilitada: a editora HarperCollins vai republicar integralmente os romances criados pelo escritor e dramaturgo.

O primeiro título, Asfalto Selvagem: Engraçadinha, Seus Amores e Seus Pecados já está disponível, por R$ 60. Dividido em duas partes, o livro conta a trajetória de Engraçadinha a partir de dois momentos de sua vida: dos 12 aos 18 anos, um período trágico; e depois dos 30, quando a história ganha nuances cômicas. O livro virou série de sucesso na Globo, em 1995. Alessandra Negrini vivia a personagem na primeira fase e Cláudia Raia, na segunda. E a HarperCollins promete muita coisa ainda para este ano: Meu Destino é Pecar, O Casamento e A Mentira devem ser editados até dezembro. Um outro lançamento envolvendo Nelson Rodrigues: os contos de A Vida Como Ela É, que também foram adaptados pela Globo nos anos 1990, estão disponíveis em áudio na plataforma Storytel.

Corrida espacial

Chegou ao Disney + a série ‘Os Eleitos’, baseada no romance homônimo do escritor americano Tom Wolfe (1930-2018). A produção, que retrata o início do programa espacial americano, centra-se nos astronautas John Glenn (Patrick J. Adams) e Alan Shepard (Jake McDorman). Através deles, conhecemos os bastidores da guerra espacial que se instalou entre EUA e URSS. E o espectador vai entender como o processo americano de conquista do espaço foi tão “acelerado” para que o Tio Sam vencesse os soviéticos. No primeiro episódio, conhecemos também os exaustivos testes a que os candidatos a astronauta se submetem. Disney +, um novo episódio toda sexta-feira. Total de oito episódios

Acervo valioso

A TV Cultura, rede de TV pública de São Paulo, não dispõe nem de longe do mesmo orçamento de uma TV comercial. Isso não impede, no entanto, que a emissora tenha produzido alguns dos mais importantes programas da história da TV brasileira. E uma grande parte do acervo dela está disponível no YouTube. Além disso, os programas exibidos atualmente chegam logo ao streaming. É o caso do Roda Vida. Então, se perdeu as últimas edições do programa, corra pra assistir a Boas entrevistas realizadas no ano passado, como a de Fábio Porchat e a de Marcelo Adnet, estão disponíveis. E, se quer ver edições clássicas, não perca as conversas com Hebe Camargo, Jô Soares ou Chico Anysio.

Rodrigo Faour

Rodrigo Faour é jornalista, produtor musical, crítico e historiador da música brasileira. Com tantos atributos, não é difícil conduzir ótimas entrevistas com algumas das personalidades mais importantes da nossa música. Por isso, o canal dele no YouTube é um deleite para quem gosta da história da MPB. Além dos bate-papos sempre interessantes, Faour realiza resenhas minuciosas de álbuns clássicos. Recentemente, estreou Um Ano Solar, uma série dedicada exclusivamente ao ano de 1980, onde destrincha os lançamentos mais importantes daquele ano, incluindo discos de Simone, Gal Costa, Adoniran Barbosa e Gonzaguinha. Programa digno de ‘maratonar’.