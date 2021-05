PM aponta arma e algema jovem negro que gravava manobras de bicicleta em Goiás

Um vídeo publicado em redes sociais na sexta-feira, 28, mostra o momento em que dois policiais militares abordam um jovem negro que gravava manobras com uma bicicleta em um espaço público de Cidade Ocidental, no interior de Goiás. A dupla aponta uma arma para o ciclista e chega a algemá-lo, sem informar o motivo. A abordagem gerou uma série de críticas na internet e comparações com casos semelhantes, de racismo e violência policial.



O caso foi gravado pelo próprio celular do ciclista, Filipe Ferreira, que filmava manobras de bicicleta para o canal que mantém no Youtube (o número de inscritos era de 21 mil às 10h30 deste sábado, 29). Nas imagens, ele é parado pelos policiais, que descem de uma viatura. Um deles diz: "Desce da bike aí".

O que acontece se você for negro e estiver treinando manobras no parque com sua bike? Não sabe? Veja o que aconteceu hoje na Cidade Ocidental. pic.twitter.com/1fbu4LYL5O — Gabriel Eduardo (@oblogdobiel) May 28, 2021

O jovem pergunta o motivo. Um dos PMs responde, que é "porque eu ‘tô’ mandando" e, então, aponta uma arma e manda que o rapaz coloque a mão na cabeça.Na sequência, Filipe mais uma vez pergunta o porquê, enquanto o PM repete "coloca a mão na cabeça" e, depois, o outro diz "isso é uma abordagem". Um dos policiais então afirma que o rapaz será preso se não obedecer, momento em que o jovem vira para o celular e fala: "Olha como eles estão me tratando".Os policiais insistem, enquanto o jovem questiona: "Para que me tratar desse jeito enquanto eu ‘tô’ filmando aqui o meu rolê?". Ele pede para o policial parar de apontar a arma, mas o PM responde mais uma vez para que coloque a mão na cabeça. O jovem, então, tira a camisa para mostrar que não está escondendo algum objeto e fala: "Só ‘tô’ dando o meu rolê, de bike".Ele, então, é ordenado a virar de costas. Quando questiona o motivo de ser algemado, um dos PMs afirma: "E resiste para você ver o que vai acontecer contigo".procurou a Polícia Militar de Goiás, a Secretaria de Segurança Pública do Estado e o governo estadual em telefones e e-mails informados em páginas oficiais, mas não obteve retorno. Caso um posicionamento seja emitido, ele será adicionado nesta matéria.O vídeo da abordagem foi compartilhado por milhares de perfis nas redes sociais, incluindo influenciadores, artistas e professores universitários, como Daniela Mercury, Felipe Neto e Silvio Almeida. Nos comentários, foram feitas comparações a casos de racismo e abordagem policial violenta no Brasil e outros países.