PM apreende 1,2 mil espadas e 200 kg de pólvora em Cruz das Almas

Mais de 1,2 mil espadas, cerca de 200 kg de pólvora e duas motos foram apreendidos na zona rural de Cruz das Almas, no Recôncavo da Bahia, na tarde do sábado (3).

Agentes da 27ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) faziam ações de reforço de policiamento na região quando receberam uma denúncia de dois locais de fabricação clandestina de espadas de fogo na localidade do Tuá.

Nos pontos denunciados, os PMs encontraram grupos de homens que fugiram ao perceber a aproximação. Na varredura, os policiais acharam as espadas e materiais usados na fabricação.

Ao todo, na ação, foram apreendidos 1254 espadas, aproximadamente 200kg de pólvora, duas motocicletas e diversos materiais envolvidos na confecção.

A maior parte da pólvora foi queimada ainda no local por conta do risco à segurança dos policiais durante o transporte. O restante do material foi levado para a delegacia da cidade, onde o caso foi registrado.