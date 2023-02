PM apreende 13 toneladas de carvão ilegal na Bahia e prende duas pessoas

Cerca de 13 toneladas de carvão produzido ilegalmente foram apreendidas na noite da quinta-feira (16), na BA-052, trecho entre Anguera e Feira de Santana. O material era levado em um caminhão e foi localizado por equipes da Companhia Independente de Polícia e Proteção Ambiental (Cippa) de Lençóis.

Além do caminhão e da carga, um carro que fazia a escolta do veículo maior também foi apreendido. Dois homens foram presos. A carga será doada a uma instituição de caráter social, informou a polícia.



Seis em cada dez quilos de carvão vegetal produzidos no Brasil vêm do corte de árvores nativas. O major George Porto, comandante da Cippa Lençóis, falou sobre os danos causados pela prática. “Além de destruírem florestas e derrubarem árvores seculares, a produção ilegal desse material costuma submeter trabalhadores a situações análogas à escravidão”, disse.