PM apreende 190 kgs de maconha em sítio de Juazeiro

Uma ação da Polícia Militar da Bahia com a de Pernambuco apreendeu 190 kgs de maconha em Juazeiro, no norte baiano, na tarde de domingo (26). A droga foi encontrada em um sítio no povoado de Lagoa do Salitre.

Equipes da 74ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) fez as buscas depois que a PM de Pernambuco prendeu um suspeito em Petrolina. O homem estava com uma pistola e porções de maconha. Ele contou que era agricultor na região do Vale do Rio Salitre, onde tinha um sítio. O suspeito confessou que no sítio havia mais drogas, além de outra arma.

Os PMs dos dois estados foram até o local indicado, onde acharam uma pistola calibre .765 e 190 kgs de maconha, além de uma balança de precisão usada para pesar a droga.

O suspeito e o material apreendido foram apresentados à Polícia Civil de Pernambuco para adoção das medidas cabíveis.