PM apreende armas e drogas avaliadas em R$ 500 mil em Salvador

A Polícia Militar desmontou um bunker localizado em um matagal no bairro Arenoso, em Salvador, durante uma operação na tarde desta quarta-feira (4), em Salvador. No local, foram encontrados dois fuzis, uma metralhadora, uma submetralhadora e drogas avaliados em meio milhão de reais. Os bandidos fugiram com a chegada dos policiais.

A operação foi realizada por equipes do Comando de Operações da Polícia Militar (COPPM), da Companhia de Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) do Batalhão de Choque e da Intesificação Tática que realizaram ações de inteligência, na localidade das Casinhas, quando surpreenderam um grupo armado.

Os criminosos atiraram e fugiram por uma edificação abandonada. As equipes policiais progrediram e, em uma área de mata houve novo confronto. Após varreduras, os PMs encontraram o bunker utilizado para esconder as armas e drogas.

Além dos dois fuzis e das metralhadoras, os militares encontraram no bunker dois tabletes de cocaína, 650 pinos e um saco da mesma droga, um tablete de crack, sete sacos grandes com maconha, 733 porções da mesma erva, 30 comprimidos de ecstasy, R$ 6,4 mil em espécie, duas balanças, oito mil pinos para embalar entorpecentes e 400 munições dos calibres 5,56, 40, 9mm, 380 e 38.