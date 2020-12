PM apreende bebidas que seriam levadas para Complexo da Mata Escura

A festa de fim de ano clandestina dentro do presídio do Complexo da Mata Escura, em Salvador, acabou antes de começar. Champagne, vinhos e cervejas que seriam arremessados para dentro do local foram apreendidos pela polícia na madrugada desta quarta-feira (23).

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), no último domingo, a Rondesp Central também localizou bebidas com um trio que assumiu o destino final dos materiais.

(Foto: Divulgação/SSP)

Desta vez, as bebidas estavam escondidas em uma vala e foram encontradas por equipes do Batalhão de Guardas, que faziam rondas. Foram achadas quatro caixas de cerveja em lata, 10 bombinhas de cachaça, oito garrafas de champagne, 10 garrafas de vinho, 40 unidades de fumo, 10 frascos de adoçante, dois frascos de shampoo e uma camisa de time de futebol.

“Nos períodos de festas, principalmente as de final de ano, reforçamos o patrulhamento nas unidades de Salvador e RMS, para evitarmos os arremessos”, contou o comandante do BG, tenente-coronel Djair de Freitas.