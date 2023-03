PM apreende quase três mil pés de maconha em Caetité

Policiais militares da 94ª CIPM de Caetité apreenderam quase três mil pés de maconha e detiveram um homem, na manhã de terça-feira (28), durante atendimento de uma ocorrência de violência doméstica em uma residência na praça Plínio de Lima, em Caetité.

Os militares receberam a denúncia de que uma mulher estava sofrendo agressões do filho dentro de casa. No local, os PMs encontraram a vítima e o suspeito, que estava agressivo, mas foi contido e imediatamente detido pela guarnição. Durante a varredura no local, foram encontrados pela equipe quase três mil pés de maconha.

O suspeito e todo o material apreendido foram apresentados à delegacia do município, onde a ocorrência foi registrada.